张善政来到朱立伦故乡仍是搞不定

来源：中评社

作者：黄文杰

中国国民党桃园市长参选人张善政8日上午到桃园八德拜访基层，这里是党主席朱立伦的故乡，理当应该最团结，最受拥戴，结果因为朱突袭式征召张善政参选桃园市长，让地方拜会行程突然变得“复杂许多”，很多“眉眉角角”都要兼顾，善政看起来还在“善后”。

继走访龙潭、杨梅、新屋、观音、大园、芦竹之后，张善政8日来到主席朱立伦故乡八德区，拜访基层，桃园13区已经走了七个区。

张善政八德行程，分公开与不公开，先安排到桃园区及八德区交界的八德龙山寺及闽台宫参香，这里是桃园马祖人最主要的信仰中心，如果博得信任，至少也有10万选票，韩国瑜2020大选最后冲刺，桃园再忙再紧凑都要特别来参香，跟旅居桃园的马祖人请托，事隔两年，韩国瑜的搭档张善政，以桃园市长参选人来“打招呼”，所谓“见面三分情”，在民进党尚未推出人选，国民党先来走动先占优势。

接着张善政等人身穿透明雨衣，在市议员参选人杨朝伟（前市议员）及陆光里里长何金凤陪同，徒步走到宫庙对面的陆光陆光四村活动中心与乡亲座谈，看得懂政治人物基层拜访，会知道“有点不太对劲”，因为党籍市议员吕淑贞、朱珍瑶及党提名市议员参选人张硕芬都没有出现。

杨朝伟是国民党资深民代，上次落选，这次从大溪换区来八德参选并获得提名，只是张善政来陆光四村拜访座谈，顺序应该是八德在地资深吕淑真来招呼，吕淑真夫婿张春松，曾任八德市长，相当有份量，即使吕放弃连任，还有朱珍瑶可以陪同，朱珍瑶服务处就在活动中心对面，结果也不是朱珍瑶，更没有看到张硕芬母亲刘茂群出来，因为张拜访陆光之后，改以“不公开行程”个别拜访当地议员民代。

媒体当然好奇，怎么这么多“不公开”行程？关键还是朱立伦5月18日征召张善政之后，地方蓝军一度不谅解，因为各自早有拥护支持对象，好比“战斗蓝”的朱珍瑶力挺罗智强，吕淑真在蓝委吕玉玲宣布参选桃园市长，更以妇女社团理事长第一时间站出来力挺，连八德前资深民代刘茂群，也对朱立伦颇不谅解，因为完全不顾议长邱奕胜的感受。当时告诉中评社眷村很多人“老泪纵横”。

八德陆光向来也是黄国园党部最忠贞支持者的大本营，结果这次党中央提名，也没有跟地方事先协调，黄国园党部提早力挺议长邱奕胜支持的吕玉玲，结果最后党征召是张善政不是吕玉玲，虽然黄国园党部事后借端午节发给党员一封信，表示力挺议长也挺张善政，显然“伤害造成”，元气大伤，在八德的蓝军，现在立场变得异常尴尬。

张善政从龙潭起跑，逐一到各区各地方拜访，争取支持与认同，来到朱立伦故乡八德，看到说法变得“很微妙”。

首先，凸显“交朋友”这件事，张善政认为，交朋友是长久的，选举是一时，将来有机会绝对常常回来这边跟大家闲话家常，第二，也提到年底大家把选票投给他，跟大家保证不会让大家失望，“会让大家觉得年底投的那一票，是这辈子最值得骄傲的一票”。

如果不提张善政讲话的地点，会以为来到绿营的地盘。事实上这里是八德陆光，传统蓝营大票仓，更是朱立伦的老家，只是在民进党郑文灿主政八年，铁杆蓝的铁票早就生锈，张善政不只跑地方，熟悉蓝军争取支持，还要优先处理“善后”。