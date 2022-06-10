卸任前立会绝唱 林郑政绩应由市民打分

来源：《星岛日报》社论

香港特区政府换届在即，特首林郑月娥昨天趁最后一次行政长官答问大会，总结过去五年工作时，哽咽地称交出的成绩表是无愧于自己。平情而论，她任内确实有建树，但同时在应对反修例风暴和疫情时处理不当，让香港一度陷入困局，箇中有个人失误，亦有客观环境，是功是过，并不是自己说了算，古语有云，盖棺才可以定论，她的功过应交由市民和历史判断。

林郑形容过去五年历尽惊涛骇浪，香港出现前所未见严峻挑战，风高浪急，驱动她勇往直前的，是一份强烈历史使命感和时代责任感。尽管社会对她评价不一，但她认为已交出一张无愧自己的成绩表，为42年的公务生涯划上完整句号。

上任初期低估施政难度

林郑五年前上任之初雄心壮志，为解决房屋问题举行一场涉及社会各界的土地大辩论，又努力与泛民接触沟通，试图改善行政立法关系，反中乱港势力在2019年借修例事件内勾外连，引发回归以来最大动乱，最后在中央出手止暴制乱，再透过落实爱国者治港原则的选举改革，终于由乱到治。可是好景不长，前年却遭到百年不遇的疫情侵袭，逼使当局要封关，实施严厉防疫措施，而两次严峻危机重创香港经济。

诚然，林郑任内致力改善民生，大幅增加社福、医疗和教育开支，例如社福经常开支五年间增幅七成一至1118亿元（港币，下同，约196亿新元）；亦通过引入海外医生，纾解香港医生荒，而昨天立会更通过取消强积金对冲条例草案，加强对打工仔退休保障。为了加快经济转型，过去五年投入创科的资金高逾1500亿元；为了解决市民住屋难，她先后提出明日大屿填海工程和北部都会区规划，作为解决长期缺地的长远方案，并承诺兴建2万5000个过渡性房屋，以便短期增加房屋供应。

面对反修例风暴和疫情两大严峻挑战冲击，林郑在多项工作取得进展，虽然不能说成果丰硕，但至少迈前一步，并为未来五至10年发展作好布局，令她觉得自己已足以向市民交代。可是，这两大挑战之所以重创经济，并非完全是客观环境所致，箇中与个人失误有关。

修例风波演变成动乱，固然有国际政治因素，就是美国为了遏制中国崛起，不惜狠打“香港牌”，在背后支持反中乱港势力发起大规模示威，而林郑在处理事件时连番进退失据，与她错判形势及其“好打得”性格有密切关系。当时她认为道理在自己一方，借陈同佳在台湾杀人一事提出修例，认为成功机会高，即使社会各界反对，要求撤回声音不绝，但她仍坚决去马。在群情愈趋汹涌，面对上百万市民上街示威反对，应撤回以便扑火，但她仍试图强推，待形势失控，她愿意退让时却已经太迟，反而予人软弱之感。

处理修例控疫进退失据

至于林郑处理第五波疫情时，就应否实施禁足强制检测予人摇摆不定感觉，固然与香港是国际城市有关，既要考虑中国大陆对通关清零的要求，亦要顾及与西方通关的需要，可是大陆与外国控疫方案截然不同，令港府陷于两难。事后回顾，封城确实不容易，而香港亦不具备条件。可是，林郑作为控疫总指挥，没有制定应对疫情紧急应变预案，见步行步，在疫情防控细节做得不到位，例如追踪、动员能力欠佳，实施在家检疫欠缺指引和支援，令染疫者无所适从，结果导致逾120人确诊，9177人染疫亡。

林郑强调要善始善终，试图在任期最后半个多月完成审议公务员加薪这烫手山芋，最后还是落得知难而退，决定留给下届政府，正正是其“愈遇到困难愈兴奋”、“好打得”的反面，自以为做得称职，却无视现实。其民望长期低迷，与现实形成很大落差，她是否无愧于市民和香港，须交由公众定夺。

