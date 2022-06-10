朱立伦的表态 不利两岸对话

来源：《联合报》

作者：孙扬明

国民党主席朱立伦美国华府行，除了为国民党驻美代表处揭牌外，最重要是开启与美方的对话。但在布鲁金斯研究院的一席演说，笔者认为对国民党在未来两岸扮领航角色非常的不利。

原因很简单，朱立伦此次演说中整体讯息是：国民党是亲美的，而且只亲美。在对北京态度，从朱立伦所提及国民党四项主要任务可清楚看出，他的讯息是：“我们不是一家人，我也仅止于希望做一个对你友善的好邻居”！

另，在九二共识的解释上，朱立伦回应居然是偷师陈水扁当年说法—“那是没有共识的共识”。姑不论，朱此言与1992年史实发展经过，差距有多大；也不论此说与国民党历任党主席—从连战、马英九、吴伯雄、洪秀柱到吴敦义等的说法，差距有多大，仅从朱此说法的政治意涵就得特别注意。因为朱的态度，毫无疑问是种政治上的表态与宣示。此态度，事实上是与国民党过去历史做完全切割，无疑会造成党内再分裂。令人好奇的是，为了求取美国一个不确定支持，再度削弱党本身，这样的做法真的有意义吗？

另一方面看，朱的这种表态，极可能导致两岸关系进入一种无法转寰的讯号，也将使北京全面重新思考处理两岸问题的方向。

从两岸全局角度看，朱立伦此番表态，势将造成两岸格局的深刻变化，且是向坏的方向变化。朱的立场演变到这地步，在中共盘算中，必然认定是其对台政策上的一场重大挫败；此一评估势将使得北京认定，在整个台湾不再能找到一个可以对话、且可信的政党作为对手，也使得两岸有效对话管道消失。

这就整体台湾安全战略言，是非常负面的。执政的民进党早闭着眼睛全面倒向美国，现在国民党再演上这一出，于是台湾连一个两岸安全上的最低可能平衡，都不复存在。同时，在可沟通结构消失后，北京对台相关政策与作法，更多的会依赖其本身的片面思维，少考量到两岸平衡概念。毫无疑问这并非台湾之福。

同时，国民党在放弃两岸议题领航权后，还有什么能与民进党做品牌区隔？值得一记的是，2005年时“连胡会”，相当程度上缓解陈水扁之乱引发两岸与美国的三方紧张；那也是符合美国利益，而为美国敦促完成的。那是国民党两岸政策领航的贡献。真正讽刺的是，该一历史性会面重大基础之一，正是“九二共识”。一个有意思的问题是，是否将来有一天，在符合美国利益时，美国会要求国民党重新拾起“九二共识”？

无论如何，国民党的两岸议题领航权，最终是否会葬送于朱立伦之手，大家可拭目以待。