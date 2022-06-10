美推两洋战略 护栏岌岌可危

来源：中时新闻网

作者：陈一新

美国总统拜登即将在近期公布国安战略，虽然最后版本尚未定案，但从拜登、国务卿布林肯、白宫国安顾问沙利文等人的谈话与演说，以及美国为首西方盟国在亚洲与欧洲的实际作为，拜登政府两洋的国安战略内容实已呼之欲出。

历届美国总统都会提出一份国安战略，供美国国会、人民与外国政府参考。拜登入主白宫一个半月后，就提出一份“国家安全战略暂行指南”，几经转折，终于决定于近期提出一份正式的国安战略报告，具有以下特点。

首先，白宫这次计划提出的国安战略并非闭门造车，而是历经国际动乱、情势变迁以及美国吸取经验教训，而撰写出结合理念与实务的一份两洋战略报告。

其次，在与中俄两国的密集交手一年多后，拜登政府的两洋战略将对中俄两国对美国为首盟友的威胁有了更深一层的认识。在前述“暂行指南”中，白宫将中俄两国并列为美国的“战略竞争对手”。这次，对中俄两国有所区隔。俄罗斯是“明显而立即的威胁”，但中国则是“全世界唯一有意也有能力对全球秩序构成挑战的国家”。

显而易见，美国看待俄中两国不仅轻重有别，在因应策略上也大不相同。针对俄罗斯，美国显然乐见俄罗斯国力在俄乌战后进一步遭到削弱，从军事与科技大国降等。在因应中国的挑战方面，美国计划建立一个将盟国国家利益一并列入考量的新国际秩序，诱使或迫使中国接受或融入这个以规则为主的国际秩序。此外，美国并透过管控分歧与立即沟通等“护栏”，一方面在可以合作的领域与中国进行合作，一方面与中国从事高度竞争，但极力避免冲突与战争。

第三，美国推动两洋的战略不是从今年才开始。早在2021年，美国就鼓励日本与德国建立紧密的情报同盟与军事合作，德国并派遣军舰飘洋过海来到日本参加美日联合军演。在美国护航之下，英国航母伊丽莎白号也率领一支舰队远渡重洋来到日本参加联合军演，其中并包括一艘荷兰军舰。此外，法国陆军也与日本海军陆战队联合举行夺岛与反夺岛演习。

2021年最重要的一项两洋战略发展就是澳英美联盟的成立，成为拜登政府因应中俄两国威胁的一张王牌。2022年，美国和太平洋与大西洋的盟国动作更是频仍，益发突显美国有意发展结合亚洲与欧洲盟国的一套新战略。日本首相岸田文雄准备参加北约峰会，成为有史以来第一位参加北约峰会的亚洲国家领袖。此一发展也予其他亚太国家无限想像空间。

在俄乌战争爆发后，德国 与日本都自动强化他们的国安意识，促使他们进行更密切的安全与情报合作。德国除增增加2000亿美元（2765亿新元）的国防预算之外，还在波罗的海三小国积极奔走串连，呼吁强化北约东翼的防卫，以因应俄罗斯的可能侵略。岸田则公开警告说，东京不容许任何侵略在东亚地区发生。

今年3月间，美国国家安全委员会印太政策协调员坎贝尔与国安会亚太资深主任罗森伯格，在印太四方会议中与英国官员密商一旦美国选择与中国大陆开战有关英国角色的问题，此一发展显示美国已强烈感受到中国大陆对台用兵的机率正不断升高。

在最近这次亚洲行中，拜登不仅与日本、韩国建立高科技研发联盟与防堵中俄两国进入的产业供应链，并推出“印太经济架构”（IPEF），将日本、韩国、斐济等14国纳入其中。虽然该经济架构目前尚未具体成形，但未来可望纳入更多亚洲与欧洲的国家。

由于美国的两洋战略太过明显，中俄两国的反制力道也愈来愈强。在拜登访问日本期间，中俄两国海空军就在日本周遭海域举行联合演习秀肌肉。中国不仅与索罗门群岛签订安全合作协议，并与许多南太岛国签订70多项双边协议。虽然中国外交部长王毅未能与南太10国签订多边协议，但南太平洋无疑会成为中美两国竞逐的一个新战场。中国在柬埔寨投资发展军港以及在一带一路沿线租借或建立军港也有愈来愈大的需求，显示中美两国的竞争正不断升级。

此外，中国军机挑战加拿大与澳大利亚侦察机的动作最近也愈来愈大。另俄罗斯军机与侦察舰最近也频频进入日本海域，挑衅意味强烈。如果美国为首的盟国决定反制，紧张情势可能成螺旋状不断上升，擦枪走火的机率也会大为增加。

拜登政府的两洋战略愈是明显，则中俄两国的反弹也将愈强。如果美国为首盟国与中俄两国都无意降温自制，则再好的护栏与再密集的沟通恐怕也无济于事。