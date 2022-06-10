乌克兰给台湾上的一堂政治课

来源：中时新闻网

作者：徐瑞雯

电影情节里，经常上演着困境逆袭、化不可能为可能，甚至浴血奋战、最终得到胜利、迎接英雄式欢呼的快乐结局。

然而，俄乌战争不是一场电影，不会随着旁观者的叫嚣声量，上演一场逆转胜。

俄乌战争，从开战第一天起，已经注定了乌克兰是最大输家。原因一，战场在乌克兰。原因二，他的对手是全世界最大的核武国家。原因三，他不会因为被同情，而加入北约、进入欧盟。最后的结果，除了一场空外，军民伤亡、国家残破、百姓流离、土地被占，可见的未来乌克兰将继续在欧洲的门外，而国土的优势将被大幅削弱。战争的结局，乌克兰极有可能成为一个内陆国家。战争的停损点，要由泽伦斯基总统决定。

对俄罗斯而言，这场军事冲突，既因北约东扩而起，也将以压制北约东扩为主要的战略目标。笔者认为拿下乌克兰的黑海沿岸是普京的B计划。如果一开始战争速战速决，乌克兰同意放弃加入北约、去纳粹化，俄罗斯获得边境安全的明确保证，那么基于深厚的民族情感，俄国不会对乌克兰下如此重手，A计划至多是让顿巴斯地区独立，解放长期被纳粹份子残害的乌东俄裔居民，以及确立克里米亚的俄属地位。

未料战事绵延，西方与世界对乌克兰强势声援及武力输送，让泽伦斯基对和谈失去兴趣，决心抗争到底。仇恨、英雄主义蔓延在乌克兰，看不清楚真相的泽伦斯基，愈陷愈深，把国家推入难以修复的惨境。而普京必须思考的是，乌克兰既已挽不回，倘若有朝一日乌国真成为北约对抗俄罗斯的前哨，那么现在的战略，必须为俄与北约未来可能的军事冲突做战略部署，因此，俄军将以拿下敖德萨为下一阶段重要目标，以完整掌握黑海沿岸的海线优势。

2014年5月，笔者曾受邀在任教的大学以“乌克兰启示录—从服贸争议谈起”为题演讲。当时太阳花学运正余波荡漾，台湾对大陆的经济合作政策受到有史以来最大的挑战。接近同时，在地球另一端的乌克兰，也轰轰烈烈地发生了遍地开花的大规模亲欧盟示威运动，火烧基辅独立广场，又称广场革命，其结果造成2014年3月克里米亚通过公投脱乌入俄，乌东顿巴斯地区二州4月宣布独立，从此乌克兰陷入长达八年的内战。

乌俄关系与两岸关系有着若干类似性：同文同种、血脉相连；曾为一体、其后分离；紧密毗邻、大小悬殊；大者皆有超强等级的世界地位，而小者都位在美国地缘战略部署的前缘；大者对小者既有深厚情感又有武力威胁，而小者内部都有对大者亲仇不同的路线之争。

太阳花学运和乌克兰的广场革命又有什么对比性呢？首先，二者都是以年轻人为主，对依民主程序合法选出、有多数选民托付的政府政策，进行强力反抗。在台湾，是为了与中国大陆签订的服贸协议，而乌克兰当时的亲俄总统亚努科维奇，则是终止和欧盟签署政治和自由贸易协议，并强化与俄罗斯关系。第二，从内部政治而言，2000年后台湾有蓝绿统独分歧对立，而乌东与乌西则在亲俄亲欧之间拉锯，历次总统选举皆互有胜负。前述二者境内的抗争行动，也都反应了路线之争。第三，台、乌的反对势力都指望仰赖美国对抗强邻。第四，所发生的事件，后来都造成国家政策路线的转折。

最后的结果也很相近，执政者都妥协于庞大的反对压力。在台湾执政的马政府，没有强制驱离立法院的抗争者，至终服贸协议卡关停摆；民进党在2016年成功赢得政权，去中仇中成为施政主调，两岸关系却自此日陷紧绷、剑拔弩张。而在乌克兰，亲俄的亚努科维奇总统在暴动后逃亡俄罗斯，乌克兰再次由亲西方的总统上台执政，自此乌克兰一步步远离俄国，直到兵戎相见。

媒体多用2014年俄罗斯“占领”克里米亚一词，认定俄国是侵略者，却忽略了乌克兰内部的亲西方势力，在2004年及2014年两度用类似革命的方式，驱赶民选的亲俄总统，导致国内的亲俄民意不断遭到漠视与践踏，才造成乌东想要独立，而乌西长达八年攻打乌东的事实。而克里米亚18世纪以来即系俄国领土，1954年在苏共总书记赫鲁雪夫主导下，划给乌克兰。1991年苏联解体时，因不满成为乌克兰领土，曾在1992年宣布独立，当时经俄罗斯调解后同意留在乌克兰境内成为自治共和国。该地俄罗斯人约六成，2014年因不满乌克兰亲俄路线被推翻，遂以97.47%的公投支持度，选择独立及并入俄罗斯。

台湾与乌克兰，在面对中国大陆与俄罗斯时，分别有一条红线。对台湾而言，是台独。对乌克兰而言，是加入北约。台湾的执政党把“抗中保台”当选举工具，经常在玩火边缘；而乌克兰的泽伦斯基，则更像是误入政治丛林的小白兔，真心相信乌克兰可以加入北约，甚至大张旗鼓修宪入北约、去俄语，纵容新纳粹份子残害乌东俄裔族群，激化民族主义与仇俄情绪，结果招来无情的战争灾祸。

有些人认为台湾与乌克兰不可相比。的确，台湾的情况比乌克兰艰难太多！至少乌克兰是联合国的成员国，是一个主权独立的正常国家，而全世界现在只有14个国家承认台湾的主权。中国大陆的181个邦交国，多接受“一个中国”原则、认同“台湾是中国不可分割的一部份”。长久以来台湾的生存，是在战略模糊下享有和平与发展空间，一旦战略模糊打破，对台湾现状非但无法带来突破，反极有可能造成两岸军事紧张。

无论泽伦斯基如何被媒体吹捧成民族英雄，都无法掩盖因其错误的外交政策，造成国家灾难的事实。作为元首，带领国家避免战争风险，让人民安居乐业，原是基本责任。乌克兰位于欧俄之间，是欧俄都要争取的重要伙伴，大可善用地缘优势，采取左右逢源的外交政策，创造最大国家利益。捨此不为，误判情势，走上战争一途，置人民于刀殂、国家于水火，令人不胜唏嘘。

政治口号可以挑动人心，换成选票，却不能改变事实。乌克兰入不了北约，连加入欧盟都是看不见曙光的漫漫长路。而“台独”呢？执政者可以用教科书教育出天然独的世代，抗中口号永远有选票，然而台湾不可能宣布独立，也不可能加入联合国或其他政府间国际组织，民进党执政四任已经证明这个事实。试图打破战略模糊、挑动仇中，两岸一旦擦枪走火、兵戎相见，让“乌克兰人打乌克兰人”、“斯拉夫人打斯拉夫人”的悲剧，演变为亚洲版的“中国人打中国（中华民国）人”，背后的影舞者将等着坐收削弱劲敌的红利，而战场上死伤的，将是自甘为马前卒的代理人。

真爱台湾的为政者能不慎乎？真爱台湾的百姓能不明辨乎？