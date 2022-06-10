来源：风传媒

作者：刘大年

美国拜登总统上个月访问日本期间，正式启动印太经济架构(IPEF)，连同之后第二波加入的斐济，目前共有14国。包括亚细安的新加坡、马来西亚、印尼、泰国、菲律宾、越南及汶莱等七国，以及美国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰与印度，未来可能还会有更多国家加入。

虽然印太经济架构声势浩大，但目前可能只称得上完成启动会议，还没有什么具体进展；而且由于印太经济架构并不涉及市场开放，缺乏实质诱因，降低不少对美国市场有高度期待国家的参与意愿。更有消息指出是由地主国日本大力动员，才会有众多国家加入。

目前印太经济架构的14国，除了斐济及印度外，其他12国均是亚太经合会(APEC)的成员。而这12国中，除了美国外，其他11国都加入区域全面经济伙伴协定(RCEP)，而在这些RCEP成员中，又有七国是全面与进步跨太平洋全面伙伴关系协定（CPTPP）成员。

上述成员参与情况显示国际组织间合纵连横的复杂性。印太经济架构是美国印太战略重要一环，甚至被形容成是美国版的“一带一路”，目的是在制衡中国的“一带一路”。但太多数印太经济架构成员又在APEC与中国同台，与中国更在今年生效RCEP架构下展开自由化；而其中更有七国目前正在处理中国大陆及台湾申请加入CPTPP 。

不同国际组织有不同的功能与角色，不过未来可预见美国会把重点放在印太经济架构，对于同样不涉及市埸开放，但目前被美国制裁的俄罗斯及中国均为成员的APEC，不会寄予厚望。至于印太经济架构其他成员，普遍对于未包括市场开放而失望，而且未来国内制度规范还需要调整，究竟可以产生多少利益仍有疑问，此外成员对于建构抗中色彩浓厚的部分内容也会犹豫。然而经由RCEP及CPTPP ，又可能得到中国市埸开放之利，未来在不同场域各取所需，以及如何有效杠桿，也考验着这些国家。

印太经济架的模式可能分为两部分，成员国必需共同遵守一些核心议题，其他议题则考量成员发展程度差异，而采取自愿参与的方式。核心议题中必然会包括建立以劳工权益为主轴的贸易政策，反应出美国保障劳工做为确保公平贸易的政策思维。不过印太经济架构中的亚细安成员以及印度，在劳工标准方面与美国要求有不少落差，此可能会影响未来的谈判进展。

台湾目前并非印太贸易架构成员，未来加入困难度亦高； 台美未来是以台美21世纪双边贸易倡议，做为深化经贸关系的平台。两者议题重叠性不低，台美双边贸易倡议涵盖面甚至更广；另外台美双边经济倡议的项目需全面落实，并没有选择参加的空间。未来两边谈判进展可以互为参考，何者可以端出更多的牛肉，仍有待观察。