岸田文雄面临的天大挑战

来源：联合报

作者：周行一

因为贫富差距低，日本以前经常被戏称为是最成功的“共产国家”，但是好景不常，经过长时间的经济不振后，计入课税及政府福利补贴的吉尼系数（愈高表示贫富差距愈大）已比法、德高，在主要已开发经济大国中只有美国明显地比较差。

这个情况情何以堪，一九九四年时，日本经济规模占全球的18％，那时美国是26％，中国只有2％，今年（2022）底时，美国将是24％、中国十九％，而日本会不到5％。一九九五年时，日本国民所得是四万四千美元，美国是二万九千美元，中国为六百美元；今年屋漏偏逢连夜雨，日币大幅贬值下，年底时国民所得应该不到三万八千美元，美国将达七万六千美元，中国会高于一万三千美元。

美国是资本主义最鲜明的强国，经济繁荣，但是付出贫富不均日益恶化的代价，中国强调社会主义，四十年虽有举世钦羡的高经济成长，但是非常尴尬，吉尼系数已是全世界最高之一；美国与中国的例子显示，高经济成长伴随著高贫富不均，难怪习近平喊共同富裕，拜登要缩短贫富差距。

可是在经济成长与贫富不均的抵换关系中，日本算是赔了夫人又折兵，经济衰退而贫富差距也扩大，所以岸田文雄提出新资本主义。他要积极介入经济活动同时致力于所得重分配，例如投资于人力资本、提高工资、创新与新创事业、关键供应链和绿能、鼓励消费等。他还未提出详细的政策规画，不过有趣的是他要鼓励百姓投资于资本市场，让所得倍增。

近代任期最长的日本首相安倍晋三（2006-2007，2012─2020），积极发展经济但乏善可陈，他上一个八年执政期间股市倒是涨了一倍，岸田可能基于此而有要人民多投资的想法。日本民众的资产中超过54％放在现金存款中，远高于美国及台湾（38％）。新冠疫情后日本人参与资本市场的意愿的确增加了，媒体报导，愈来愈多家庭主妇开始买股票，而今年日本的通货膨胀可达二％，这可是不得了的喜讯，因为已经有近30年物价不涨，甚至降低的情况，通货膨胀会让日本人比较担心购买力缩水，而想投入资本市场。

但是岸田面临的是天大的挑战，日本政府习惯性地保护大企业，因此新创事业不蓬勃；日本的社福支出很高，有吓人的世界最高的政府负债，为国家总产出的26○％，因此没有长期积极的财政扩张本钱；日本钱淹脚目，长期低利率，甚至负利率，却无法刺激经济成长；日本社会老化名列世界前茅，每况愈下，不利于消费的增长，而通货膨胀有可能更加让民众不敢消费；日本长期靠贸易顺差支持经济，但是近几年迭有赤字；日圆如果从此不振，不会再是主要的国际货币之一，将降低外国人对日本的信心。

这些问题，需要有天大的本领才能克服，岸田必须是一位不世领导人才，方可能改变日本。

（作者为政大财管系名誉教授）