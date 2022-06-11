西方围堵 俄更需决策主权

来源：联合报

作者：胡逢瑛

正值俄罗斯庆祝彼得大帝诞辰350周年与迎接俄罗斯日之际，莫斯科表达了收复历史领土和发展科技岛的决心。

对俄罗斯而言，打通欧洲道路是富国强兵的必经道路。从“瓦良格人到希腊的通道”开始，俄罗斯向西方学习，而不是卑躬屈膝请求西方接纳，因为那对重视东正教精神文明的俄罗斯，将是徒劳无功的。在美俄地缘冲突与西方围堵背景之下，俄罗斯更需追求决策主权，二○二五年前要完成国家数位基础设施关键技术自主化目标。

当前西方反俄思维是建立在决策殖民基础上，以美国为领导中心，将其伙伴的国家安全和经济利益，让位给美国独霸的政治目标。然而，利用他国边境领土纷争和民族冲突模式，是以开启境外战争状态来发展军工体系和霸权经济为手段。随著美国暨北约借操控乌克兰代理人战争步骤，辅以对俄罗斯实施各种经济制裁，显示西方仍以人道干涉主义，实际进行军事介入和政治干预之跨主权行径。显然，在北约扩大军事演习强度、美国加重部署东欧、与俄国争国际霸权，仍需提供乌克兰武器延续俄乌军事冲突，作为战略进逼理由。

美国在控制全球经济的同时，长期建立全球范围的宣传体系，以“制造共识”占领舆论市场，在国外支持配合美国决策的领导人，推翻不配合者。美国的“公共外交”是以政府预算大量投入到非政府组织，对国外阅听众进行舆论影响与控制，达到符合其战略目标。因此，美国的“公共外交”旨在长期进行意识形态的文化形象输出、建立伙伴联盟以对抗敌方宣传，及短期进行政治倡议作为进行颜色革命或海外战争的手段。

相对地，俄罗斯仍会扩大液态天然气和粮食出口，这不但对俄罗斯参与世界经济有利，也对其他需要稳定能源、抑制通膨和稳定物价的发展中国家有利。俄罗斯建议乌克兰清除亚速海与黑海水雷，才能让船只安全通行，否则，当前乌克兰的粮食通过陆地通往西方，只能是作为西方储粮的偿债，落入西方的政治考量。

与西方长期竞争，俄罗斯需研发并掌握具有主权特征的自主决策之技术。当前，俄罗斯强调保持政治、军事、经济、社会和文化统一方针的必要性，化解危机感与凝聚团结心。俄罗斯需捍卫经济、科技、人文和所有涉及决策的国家主权，以保持面向世界、开放经济以及秉持友善国家间公平贸易的互利态度，持续和包括西方与非西方世界的所有国家相互交往。

作者是台湾元智大学助理教授