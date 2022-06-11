朱立伦“亲美” 东施效颦？

来源：联合报

作者：郑绍成

国民党主席朱立伦在华府挂牌国民党驻美代表处，其谈话最大亮点就是：“国民党一向是亲美政党，而非如外界错误标签的亲中政党”，引发各界议论。

首先，朱立伦“亲美”宣示是一时口误，或是此行真正目的？朱竞选党主席时政见，即强调会重新设立驻美代表处，而在华府设立代表处当然就是“亲美”的最佳行动表示，而非仅是口头说说而已。朱对代表处设立念兹在兹并亲临揭牌，可见“亲美”是国民党主事者的现行主要“外交”政策，朱也诚实履行政见，无庸置疑。

其次，朱立伦在美期间表示，大陆军机扰台等强硬作法“不该发生”，认为这只会激起台湾民众反感，这是在提醒对岸领导人应该有所节制，不过陆方真会听从其建议吗？中华民国以台湾为基础计算外推，大陆军机进逼台湾十二浬天空方属侵犯。大陆军机在台湾“航空识别区”进出，未逼近至“领空”。台湾媒体不时报导“共机犯台”当然会引起民众“反感”，但真有侵犯到台湾安全领空吗？则待民众明智认定。

第三，朱立伦的“亲美非亲中”相关论述，属政党的外交政策或两岸政策呢？两岸问题牵扯到美国，就构成国际外交问题。台湾是中美外交间的棋子吗？外交部长吴钊燮两年前接受美国公共电台专访表示：台美关系大有进展，但目前不寻求建立全面外交关系，吴否认台湾是美国对抗北京的棋子，更明白说：“我们不觉得自己被利用。”因此朱把两岸和外交政策併为一谈，同时表明国民党的对“美、中”基本政策态度，是否此为国民党内共识足堪商榷？但朱返台后如何说服内部不同意见者，将是一大工作要点。

第四，朱的“亲美”宣示，毋宁说是朱主席国民党未来选举主轴，更为恰当。“亲美、抗中”是蔡英文能取得政权的主因之一，但朱的东施效颦，或沦为画虎不成反类犬，朱立伦只“亲美”不“亲中（中华人民共和国）”真能赢得多数选票？

最后，蔡政府拳拳服膺美国老大哥指示，进莱猪、买军火、制裁俄罗斯，这是执政者优势展现具体亲美作为；而在野的国民党无法对美国有实质回馈，“代表处”设立诚属杯水车薪、无济于事。朱对近在咫尺的对岸若无法有更明确差异政策，无助开拓票源。

美国策略大师波特的竞争策略，企业若是策略运用不当，将会产生“卡在中间（stuck in the middle）进退维谷”最糟状况，朱是商学院教授必知此理论，跟著竞争者亲美无助竞争优势产生，如何差异化才是未来选战策略重点。

作者是文化大学国贸系副教授