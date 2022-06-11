来源：中时新闻网

作者：张慧英

俄乌战争打了3个多月，对参与或旁观的人来说，都是一场漫长血腥的煎熬，但最可怕的是，至今没看到停损点，这场烟硝血肉的隧道里依然一片黑暗。

前美国国务卿基辛格说，乌克兰应该放弃部分领土，以与俄罗斯达成和平协议，否则会对欧洲的稳定造成灾难性的后果。乌克兰总统泽连斯基反呛说，这有如1938年英法对纳粹德国的绥靖政策，还指责那些建议乌克兰让步的人，是用数百万乌克兰人的血换取“想像中的和平”。

当年英国的绥靖政策虽被批评为软弱，但在英国内部也有不少声音认为，当时的英国准备不足，绥靖政策让英国不致于太早与德国撕破脸，争取到了一段军事整备的时间，对日后的力抗纳粹是有意义的，尽管它是以牺牲受侵略国及犹太人为代价。由古鉴今，历史似乎正在重演，欧洲完全没有和俄国交火的意愿，美国虽想借着俄乌战争拖垮俄罗斯，但一样无意派兵参战。现在军援及经济制裁开始对各国造成负担，欧俄关系也恶化到前所未有的地步。基辛格的建议，其实也是法、德、义等希望尽快停战的国家所盘算的解方，让乌克兰放弃本就无法掌控的区域，借此乌、俄得以停战，世局也能恢复如常。

但泽连斯基骂的也没错，他的悲愤和当年的捷克与波兰何其相似。说到底，是用乌克兰的割让领土换取大家的松口气。死的人去哪里伸冤？痛失家园的人到哪里讨公道？但现实是，俄乌战争现在看不到停损点，是因为俄罗斯总统普京不肯停。就算俄军打得不如理想，只要普京坚持，乌克兰就会继续被轰得焦头烂额。如果普京愿意找个台阶下，那么乌克兰接受东部两个分裂国独立，便可以是个由头，至少能让这场屠戮告一段落。

但泽连斯基似乎和普京一样没设停损点，刚开始他还愿意和俄国谈判，但随着俄军攻势受挫，泽连斯基成了全球英雄人物，他对俄国的态度也变得强硬，坚持寸土不让，要俄军退回2月24日前的地方，这在现实上毫无可能，乌俄因此几无可对话的交集处。

泽连斯基的强悍超过了乌国的实力，出身演员的他，过去演总统，现在则像是在演一个战争总统，全世界都是他的舞台。他可以穿著绿T恤对任何国会和国际会议演讲，然后得到全场喝采，但在他漫天要求他国提供军援、痛批骑墙派的同时，对乌克兰如何因应战争并最终取得一个停战路径，却似乎没有任何蓝图。一直打，一直骂俄国，一直要欧美送武器，一直死人，再这样过3个月人民流血、各国经济失血的日子，欧洲的支持还能屹立不摇吗？

但困难的是，普京已证明他有多疯狂与不可信任，即使乌克兰愿意让地换和平，焉知这不会只是让俄罗斯获得休养生息的机会，然后在未来再度出兵，像切香肠一样再把乌克兰领土切下一块？欧美如果像当年的绥靖政策一样牺牲乌克兰来安抚普京，换来的也许真的只是想像中的和平。细思之下，绥靖不是良计，仗还是不能不打。这场战争，现在真的看不到尽头。