通胀火焰山越烧越热 美联储的加息芭蕉扇可能要使劲多扇

来源：彭博社

作者：Steve Matthews

美国5月份的炙热通胀强化了市场对美联储继续50个基点加息步伐直到9月的预期，甚至不乏有人思忖更大幅度加息的可能性。

随着周五的经济数据显示消费者价格指数涨幅创40年新高，投资者加大了美联储加息75个基点的押注。不过，观察人士怀疑美联储主席杰罗姆·鲍威尔是否真的会动了75个基点的念头。

“即使在这些快马加鞭的时期，美联储可能也不愿让市场意外，所以下周会议意外加息75个基点的可能性很小，”富国银行高级经济学家Sarah House表示。“然而，我们可能看到主席鲍威尔在会后的新闻发布会上更清楚地表明，如果通胀不下降，那么未来会议加息75个基点就有可能。”

美联储下周二和周三举行为期两天的会议，鲍威尔将在周三会后举行新闻发布会。他已经言明本月和下月会加息50个基点，并表示官员们会继续推进直至看到“通胀以明显且令人信服的方式下降”。

周五的数据中没有这种迹象。消费者价格指数同比上涨8.6%，各个类别普遍上涨。核心CPI环比上涨0.6%、同比上涨6%，也高于预期。

“我认为这使得9月加息50个基点的可能性大大提高，”Amherst Pierpont Securities首席经济学家Stephen Stanley说。“我仍然认为本轮加息周期任何时间加息75个基点的可能性都不大。”

美国通胀的缘由包括疫情导致的供应链困境，俄乌战争导致的能源成本飙升，以及财政和货币政策的过度刺激。鲍威尔此前承认美联储低估了通胀，也说本该早点收紧货币政策。在本月晚些时候的国会听证会上，他可能会受到很多攻讦。

“如果这么高的环比数据持续下去，那么7月之后加息50个基点的可能性就会大大提高。我也不排除75个基点的可能性，”Piper Sandler全球政策研究主管Roberto Perli表示。“鲍威尔说在5月份没有积极考虑，但如果通胀没有减弱迹象，很可能未来会考虑。”