想见的没见到 朱立伦回台后挑战才开始

来源：台湾《联合报》

作者：刘宛琳

国民党主席朱立伦结束访美。他过程中多次强调亲美，避谈九二共识；但没见到“想见的”印太事务协调总监坎贝尔，AIT未派人参加驻美办公室揭牌等，反映朱的务实和美国的现实。访美行没激起太大涟漪，朱的主战场还是2022，实力才是他在美陆台关系上，能否拥有影响力的关键。

朱立伦赴美设办公室，原本是对美关系跨出一大步。但见面层级没有突破，直到到智库演讲“未提九二共识”，被追问又说是“没共识的共识”，才引发关注。朱立伦的言行不见得有讨好到美国，却触怒北京，把国民党能维持两岸对话与和平的优势给丢了，反而无法与民进党做出区隔。

随行的夏立言、黄介正都待过陆委会，不可能不知严重性。但朱立伦话都说出口，干脆趁机把对美国和中国大陆的态度讲清楚，不能因哪一方不高兴就不提。国民党大陆部也仅在自己而非国民党的面簿缓颊，指朱对两岸的看法是恪守宪法，遵循党章、党纲规定，以及符合人民期待的基础上发表的。

朱立伦在历经总统初选失利后，就努力往中间路线走，但朱除了是党主席外，还有什么优势吸引中间选民和年轻人，他能做的比民进党好吗？对照国民党目前低迷的处境，这并非一个好时机，朱立伦回到台湾后仍要面对与大陆相处，以及对支持者交代的问题。

朱立伦试图往正确的道路前进，却没用对方法。他的桃园市长选举提名方式已引发争议，若在美陆台关系中无法正确拿捏距离、过于躁进，与国民党支持者只会渐行渐远，这样还能争取到其他台湾人民的支持吗？