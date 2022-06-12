拜登的美洲峰会 难唤回美国影响力

来源：联合新闻网

作者：徐勉生

第九届美洲峰会在洛杉矶举行。美国总统拜登邀集此项峰会的主要着眼点，在团结美洲国家，提振美国在中南美洲影响力。但因拜登以“缺乏民主与人权表现不佳”为由，拒绝邀请古巴、尼加拉瓜和委内瑞拉元首参加，引发墨西哥、危地马拉、洪都拉斯及萨尔瓦多元首缺席抗议，蒙上阴影。

美洲峰会出现此尴尬局面，主要是拉美国家与美国价值观大异其趣。美国一向高举民主人权大纛，认为美式民主为普世价值，并以民主人权作为评量其他国家标准。但拉美各国却更重视自身独立自主。墨西哥总统洛佩兹公开表示，美国应该尊重各国独立自主的国家主权。另方面，对中南美国家言，让人民免于饥饿及贫穷的经济议题，比民主更重要。

其次，各国对美国的向心力发生变化。美国一向将拉美视为后院，借由提供援助排拒其他势力。副总统贺锦丽日前提32亿美元中美洲投资方案，希望缓解移民问题。但是，拉美国家对于美国援助已失去信心。因为美国的承诺往往附带条件，结果因受援国无法配合使援助沦口惠。

另外，美国虽然提供拉美国家援助，但是其高高在上心态及强势作为，遭视为新殖民主义排斥。尤其近年拉美国家纷纷转由左派执政，更拉大与美国的距离。

第三，虽然拜登峰会中宣布建立“美洲经济繁荣伙伴关系”，与拉美国家在粮食、卫生、气候、经济成长与移民等领域合作。但中国大陆近年积极经营拉美，已使当地情势产生质变。北京凭借一带一路，强化与拉美国家经贸关系。除大量采购大豆、玉米等谷物和铜矿等金属原料，也在当地投资运输事业和基础设施。

随着中南美洲国家左派崛起，加上中国大陆持续扩大与这些国家往来，让拉美国家与美国关系渐行渐远。对拉美国家而言，中国大陆提供另一个优惠选项，也使得他们敢向美说“不”。拜登原本希望凭借美洲峰会重振美国影响力，但主客观情势出现变数下，恐怕难如愿。

作者是自由作家