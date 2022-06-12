朱立伦打亲美牌 开错药方巧反拙

来源：明报

明报社评

国民党主席朱立伦近日访美，在多个场合高调宣扬国民党的“亲美”、“反共”立场，称“九二共识”是“没有共识的共识”，与中共要做“价值与制度的竞争”，两岸要“有原则地”交流，云云。相关言论在海峡两岸引起较大回响，台湾舆论认为，朱的言论或是出于选举的需要，急于洗脱国民党“亲中”色彩，向美国交心，打消华府对国民党的疑虑。但朱的言论在美国反应冷淡，在国民党内却引致深蓝阵营的失望，反映其薄弱的政治理念和投机的政治性格，也折射其领导威望与政治智慧的不足。如果这真是他的两岸政策主轴，指望以此令国民党重返执政则大成疑问，只会令国民党失去灵魂初心，变成民进党的附庸，被进一步边缘化。

朱立伦访美，有修补对美关系的意味。2008年马英九当选总统后，关闭了国民党驻美代表处，对美事务统由外交部负责；2016年国民党失去政权后，未再派人驻美；2019年人气鼎盛的国民党总统候选人韩国瑜，亦未按惯例访美；加上近年国民党在岛内主导“反莱猪”运动，即反对民进党政府开放美国含“瘦肉精”（学名“莱克巴胺”）的猪肉进口，被标签为“亲中反美”。为重建与美方关系，国民党去年11月起筹备恢复驻美办事处，最后选址在华盛顿一栋能远眺国会山庄的大楼9楼，并由国民党国际部正副主任担任驻美处正副代表。朱立伦这次访美，行程之一就是主持办事处开馆仪式，标榜“我们回来了”。所以，他在行程中反复强调“亲美”，并不出人意料。

与美修好对陆强硬

丢失党魂东施效颦

曾经是留美博士的朱立伦，在美期间大谈国民党与美国“并肩作战”的记忆，强调两者的历史和价值观链接，甚至说出“国民党是永远亲美的政党”等肉麻之语。虽然国民党历史上的确一向亲美，但马英九时代的国民党强调的是“亲美和中”，朱立伦在美却屡屡强调“反共”、“抗共”，甚至“与中共做价值与制度的竞争”，又指“九二共识”是“没有共识的共识”，就反映出其言论与国民党近年的所谓“改革”和“两岸新论述”之间的草灰蛇线。

在两年前江启臣任国民党主席期间，党内就有声音质疑“九二共识”成为选举的“票房毒药”，江也多次表示，“九二共识”只是“工具性论述”，若北京无法正视“中华民国主权”的话，“九二共识”就会产生问题。他主导下的国民党改革委员会提出的“两岸新论述”建议案，只肯定“九二共识”的“历史贡献”，却提出大陆必须先正视所谓“中华民国”才有两岸共识。即使如此，在2020年的总统大选中，国民党仍然输给民进党。

朱立伦2015年任国民党主席时曾率团访问大陆，与中共总书记习近平会晤，是继连战、吴伯雄之后，第3位登陆进行国共交流的国民党主席。所以当他去年再度当选国民党主席后，习近平按照惯例，向他发出贺电。而在之前江启臣当选时，却未收到中共的贺电。习、朱两人当时在贺电和感谢电中，均有提及以“九二共识”为基础和“反对台独”。

弃九二共识打选战

自废武功将边缘化

其实，朱立伦在美期间接受凤凰卫视专访时，也强调国民党要做两岸和平的促进者，而不做麻烦制造者，又重申“反对台独”的立场。他在纽约祭拜朱氏祖宗时，更自称是北宋词人朱敦儒的第29代孙，朱家最重要的传承就是忠孝，希望传承这一精神。或许是理解朱走钢线的用心良苦，北京国台办发言人对他的美国言论并未“痛批”，只是不点名地温和告诫称，“九二共识”不容任意扭曲，“在涉及民族大义、大是大非等重大问题上，要保持头脑清醒，把握正确方向，放远眼光，站在历史正确一边”。

在朱立伦访美的同时，全国政协主席汪洋在北京会晤包括国民党前主席洪秀柱在内的台湾访客时指出，“祖国统一是历史大势”，大陆“既有和平统一的战略定力，也有维护国家主权和领土完整的坚强意志”。汪洋这番说话，显示北京不再介意岛内政治生态变幻和统独势力消长、“以我为主”的决心。不管有多少策略考量，朱立伦在美的一些“过火”发言，在国民党内特别是深蓝阵营，还是引起了负面反响。不少人批评朱对两岸的讲法是对民进党两岸政策“拿香跟拜”，属东施效颦，“这款党主席好像是民进党派来的”。而且，年底的县市长“九合一”大选在即，国民党提名争议尚未解决，朱却此时跑到没有选民的美国去交“投名状”，对岛内选情并无帮助，令人怀疑他是为博取美方信任，巩固自身权力地位，为2024年角逐总统铺路。

有识之士早已指出，国民党在选战中失利，原因是多方面的，抛弃两岸交流的政治基础“九二共识”，是开错药方拿错药。国民党作为在野党，与民进党争相向美国争宠，不仅欠缺筹码，反而失去与执政者的路线差异，自废武功，得罪深蓝支持者和党内基本盘，放弃与对岸沟通的优势，在美陆台关系中失去话语权，弄巧成拙，最终令国民党更加边缘化。