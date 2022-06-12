执政党侮伊斯兰先知 印度陷外交危机

来源：明报

印度总理莫迪所属印度人民党（BJP）的发言人上月发表针对伊斯兰教先知穆罕默德与其最年轻妻子的侮辱言论，引起的伊斯兰世界怒火愈烧愈烈，并演变成印度与多个穆斯林国家的外交危机。继沙特阿拉伯等约20国传召印度大使并开腔谴责后，上周五（10日）印度和孟加拉、巴基斯坦等邻国皆爆发大型穆斯林示威，部分示威者要求惩罚甚至处死涉事者，多个国家亦发起杯葛印度货浪潮。

西方传媒称冒犯 无复述言论内容

事缘印度的电视台定期举办由印度教徒和穆斯林就公共议题争拗的辩论节目，但在上月26日的一次，人民党全国发言人夏尔马（Nupur Sharma）不但公然贬损穆斯林礼拜和嘲笑在场的穆斯林辩论对手，甚至公开就伊斯兰教先知穆罕默德及其最年轻妻子阿伊莎（Aisha，其父亲伯克尔是伊斯兰世界首任哈里发）之间的私生活发表揣测言论。其说法惹来轩然大波，就连英国广播公司（BBC）等西方传媒均指夏尔马言论“本质上具冒犯性”，故在报道中没有复述其言论内容。有关片段在社交网络流传后，迅即燃起穆斯林世界的怒火。到本月1日，人民党德里传媒负责人金达尔（Naveen Kumar Jindal）又在社交平台发表挑衅言论，及后再有印度教徒与穆斯林在网上骂战，令这场牵涉宗教的争议恶化。

近一星期，卡塔尔、科威特、沙特阿拉伯、伊朗、印尼、伊拉克、约旦、利比亚、土耳其和马来西亚等国，纷纷传召印度大使抗议和谴责印度政客言论。科威特的超市和百货公司等也连日将印度茶叶、香料、大米等印度产品下架，以示不满。印度宿敌巴基斯坦的示威者主张所有穆斯林国家跟印度断交，要求政府关闭驻印度高级专员公署和杯葛印度产品。

印度和邻国的穆斯林在上周五主麻日聚礼后纷纷上街抗议，为事发两周以来最大规模的示威。其中孟加拉首都达卡有超过10万人参与，示威者高呼口号要求吊死冒犯先知的印度官员；巴基斯坦第二大城市拉合尔有5000人游行，呼吁政府采取行动。在穆斯林人口最多的印尼，首都雅加达的印度大使馆外也有集会敦促新德里向穆斯林道歉。

本土示威爆冲突 警开枪镇压

印度本土的穆斯林则在海得拉巴、坎普尔和斯利那加等多座大小城市示威，尤以17世纪落成的德里贾玛清真寺外举行的集会声势最大。示威者高喊反政府口号，要求逮捕涉事官员，并纵火烧车、焚烧假人、投掷石块和瓶子。部分地区示威演变成冲突，警方施放催泪弹甚至开枪镇压。其中在贾坎德邦首府兰契（Ranchi），两名示威者中弹身亡，市政府切断当地互联网通讯和实施宵禁，法新社指当地昨天气氛依然紧张。

涉事两人一停职一开除党籍

印度有约两亿穆斯林，占全国人口大约13%。自从被视奉行印度教民族主义的人民党政府2014年上台，印度穆斯林传出愈来愈多遭印度教徒或政府针对的指控。人民党上周日（5日）表示尊重所有宗教，已暂停夏尔马的职务以作调查，并将金达尔开除出党。到上周四，新德里警方表示正就夏尔马和金达尔等9人涉及破坏公共安宁、煽动分裂和散播仇恨等指控展开初步调查。

夏尔马被停职后仍在Twitter自辩言论是出于对印度教神祇“持续受侮辱和不尊重”的气恼，“我在生气下讲了些话。若我的说法伤害了任何人的宗教感情，我撤回”。金达尔被逐出党后，则把社交平台账号个人介绍由“民族主义者”改称“骄傲的印度教徒”。