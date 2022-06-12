周休三日会成为全球职场流行趋势吗？

来源：台湾《工商时报》

工商社论

今年6月1日起，英国有60多家公司的3,000多位员工，进行为期六个月“四天工作制”的社会实验。从2018年就陆续推动上路，“每周工作四天全球”（4 Day Week Global）的非营利组织，想要检验的是“80%工作时间-100%工资-100%生产力”，“周休三日，劳资双赢”的公共利益，是否确实存在。

由于2020年迄今的冠病疫情，许多企业都采用“居家上班，分流办公”的方式，渡过漫长疫情的过程当中，居家办公和远距上班，已成为新兴的工作态样。今年以来，许多国家因疫情接近尾声，原来失业或居家办公，无论是离职或转职的蓝领和白领劳工，如今都陆陆续续的回到原有或新的工作岗位。但在长达超过两年期间里，在企业求生的各种工作场所的变通转型，“无薪假+保留工作”的劳资妥协，使得各种“每周工作四天”的先驱计划愈来愈多，产业类别愈来愈多元，成为推动的新契机。

其中，最具有代表性的，莫过于冰岛。依据媒体去年中的报道：“冰岛周休三日实验大成功，劳工幸福感和产能都提升”；究其原因则在于：“员工面对的职场压力、焦虑、忧郁和精疲力竭，都减少了，因此也更卖力工作、更少请病假；劳工觉得获得更多休闲时间，因此，更致力于他们的工作”。

这个结论，除涉及到企业和劳工的参加意愿，以及是否匿名的伦理问题，还有学术上，所要求更严谨研究方法的检验；例如，该实验的时间长短、该实验的产业类别与规模大小是否一致、以及参与该实验劳工的工作内容性质，都值得进一步探讨。另一方面，周休三日的实验，冰岛、新西兰、和加拿大不列颠哥伦比亚省的成功案例，都没有清楚叙明产业的类别、该产业在各国的发展现况及产业内的企业规模是否差异很大。此外，跨越世界各大洲、各国的经济发展程度高低不一、产业结构各有特色，而且政府原来赋予法定的劳工权益，也都不同。

而疫情期间另一个受到关切的问题则是，居家-远距的工作效率，有没有比实体工作环境要来得更高？除了不适合居家-远距工作的行业之外，人际关系的疏离感，面对面沟通的综效，乃至于创新需不需要团队合作，都成为讨论的焦点。

“每周工作四天全球”网站，在首页就标示出，当前遍布全球各大洲的各项先驱计划所在地；令人意外的是，中南美洲、非洲、以及东南亚各自启动至少五项的计划，在加拿大和美国，却都只有一个试行计划。而且，该网站更揭露“每周四天工作制，让78%员工觉得更快乐，而且压力更小”。亦可见不仅是已开发国家在推动，其实有更多开发中国家也在进行实验。

虽然缺乏更有说服力的实验设计的说明，但足以显见的则是，这确实是一个可能的职场新型态。正因为如此，除了各国企业配合国际非营利组织自主性的试行之外，也有政府带头响应。西班牙的左派政党，就曾经在2021年推出“周休三日”的政见，并且得到西班牙政府同意在有限度的范围里面，测试“每周工作32小时（每日8小时）”的新工作制度。200家企业愿意参与，3000到6000位劳工受惠，在降低工作时间的同时，企业也不减薪、也不裁员。这样的试行结果，给予“周休三日，劳资双赢”更大的想像空间。

兴办“80%工时-100%工资-100%生产力”的社会实验，对于劳资关系的和谐，以及经济长远的发展，都有重要的政策意义。“高工时”不等于“高产能”，这是当前社会的普遍共识。“缩短工时、工资不变”，有助于企业留住员工，或许没有争议；但是，能不能也就此保持百分百的工作产出，则是企业界的质疑。疫情过后，“周休三日，劳资双赢”，适用于部分特定的产业类别，个别员工的工作性质，也可能更广泛的遍布于各种类别的产业。而工作时间的弹性化，工作场所的异质化，工作派遣的普遍化，乃至于年轻世代对于“企业去中心化”的高度期盼，都是“每周工作四天”的助力，这可能是企业未来无可回避的重大挑战，值得关注。