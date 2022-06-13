中国5月经济数据公布在即，事情正在起变化

来源：国是直通车

作者：王恩博

中国5月份经济数据本周即将公布。

受疫情等因素影响，4月份多项主要经济指标下降，下行压力进一步加大。5月份各领域能否止跌企稳，很大程度上将决定二季度经济走势。

近期各方面已陆续公布一些先行指标。随着全国疫情防控形势向好，从中央到地方出台一系列重磅稳经济措施，情况正出现积极变化。

金融数据超预期增长

4月份信贷数据低迷，尤其居民、企业部门贷款均明显走弱，令市场担忧需求不足或拖累未来经济运行。

但最新公布的5月份金融数据整体超预期增长，减弱了这种忧虑。当月，广义货币M2同比增长11.1%，上月为10.5%；新增人民币贷款1.89万亿元（3900亿新元），上月新增6454亿元；社会融资规模新增2.79万亿元，上月新增9102亿元。

中国民生银行首席研究员温彬表示，M2增速较快回升，信贷、社融也比去年同期多增较多，体现了货币金融政策落实一揽子稳增长政策要求，加大信用供给力度，宽货币向宽信用传导效果显现。

由于5月份人民币贷款同比多增较多，今年前5月，人民币贷款累计新增规模（10.87万亿元）已超过去年同期，同比多增2326亿元。

不过，中国银行研究院研究员梁斯提醒，信贷数据仍然存在结构性隐忧。在疫情形势逐步缓解叠加一揽子政策陆续出台背景下，实体经济融资意愿有所回暖，融资动力明显增强。但值得关注的是，企业融资仍然主要以短期资金为主，“以票充贷”现象仍然突出，资金需求用于短期纾困特征明显。

另外，企业中长期贷款出现少增，但降幅较4月份已明显收窄，说明企业虽对未来经济预期仍然偏弱，但整体看正在逐步转暖。

外贸摆脱低迷再“爆发”

出口大旺是去年中国经济高增长的重要“功臣”。内外环境复杂加之高基数效应，各方均预计今年外贸将承压。4月份，中国进出口总值同比仅增0.1%

但刚刚过去的5月，外贸订单又回来了。当月，中国进出口总值同比增长9.6%。其中，出口增速达15.3%，进口也有2.8%的增长，均远远好于4月水平。

平安证券首席经济学家钟正生分析称，5月份，国内疫情冲击对进出口的影响明显减轻，企业生产、物流环境均有所改善，此前积压的外贸订单开始陆续发货，叠加人民币汇率有所贬值，出口情况明显改善，进口亦有所回暖。

重要枢纽港口日渐繁忙，可以验证这一趋势。中信证券报告指出，从八大枢纽港口的集装箱吞吐量来看，5月上中下旬的外贸集装箱吞吐量同比增速1.7%、7.2%、13%，上旬受到天气因素的影响，港口活动短期有拖累，中下旬开始其增速较4月全月的1.9%呈现出快速修复状态。

但此番“爆发”并不代表外贸无忧。钟正生表示，从分项数据看，海外发达经济体需求仍在回落，加之其他外向型经济体生产能力恢复，中国出口市场份额面临回落压力。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文强调，各地方、各相关部门在密切监测外贸运行情况的同时，还要结合实际出台一些地方性的支持举措，从而提高政策执行效率，使外贸企业能够在一系列不确定性的情况下，通过享受政策红利来实现稳定增长、提高质量。

多项主要指标有望反弹

作为反映经济走势的重要先行指标，采购经理指数（PMI）也出现向好趋势。

5月份，受疫情影响较大的地区复工复产逐步推进，中国制造业PMI在4月份较低基数水平上回升至49.6%。虽低于临界点，但明显高于上月2.2个百分点。调查的21个行业中，PMI位于扩张区间的行业由上月的9个增加至12个，制造业景气面呈现积极变化。

此外，在服务业方面，当月业务活动预期指数为55.2%，高于上月2.2个百分点，升至较高景气区间，表明随着疫情逐步得到有效控制，各项稳增长稳市场主体保就业等政策措施不断落实落细，服务业企业信心有所增强。

一系列积极迹象，也令市场对5月份数据回暖更为乐观。

中信证券预计，5月疫情出现缓和，物流运输、复产复工都在逐步恢复中。预计生产、投资、消费、出口均有不同程度的反弹。

其中，受疫情冲击严重的消费正逐步恢复。中信证券首席宏观分析师程强表示，5月前三周乘联会乘用车零售环比增速34%，同比跌幅较上月收窄19个百分点，显示居民消费活动在逐步恢复，其他消费也类似。预计5月社会消费品零售总额将出现明显环比改善，同比增速跌幅也将进一步收敛。

华创证券研究所所长助理、首席宏观分析师张瑜表示，根据国家发改委数据，今年各大流域来水好于预期，截至5月中旬，全国水电发电量同比增长19.3%，重点水电厂可发电水量同比增长25.5%。结合水电情况，5月发电数据有可能增速转正。加之工信部发言称“5月份，有关数据显示工业经济有企稳向好迹象”。预计当月工业增加值或略好于市场预期。

整体而言，多家机构认为，稳定经济大盘仍面临多重挑战。但向后看，随着上海、北京等地疫情显著缓和，政策落地更具条件，预计经济将进入改善通道。