日圆汇率贬值将改变亚洲企业竞争格局

来源：台湾《工商时报》社论

日圆兑美元汇率贬值跌破20年的新低，最表面的效应，就是台湾散户大量趁低捡便宜，在COVID爆发前的2020年元月，新台币1元可以换到3.6日圆，到了上周，已经可以换到4.5日圆了。同样新台币10万元，现在比两年前可以多换9万日圆。

令人有感的还不止于此，例如日本知名的一兰拉面，招牌细面在东京的标价是一碗980日圆，用两年前的汇率换算约新台币280元，如今只要新台币217元，再过几个月开放观光，台湾游客在日本各地惊呼“好便宜”的声浪可以预期。拉面、观光变便宜，只是庶民的小确幸，真正的资本家则抓住日圆贬值的机会，疯狂奔往东京搜购有价值的重大资产。

最具指标性的就是总市值高达2.45兆日圆（183亿美元）的东芝公司。创立于1875年的东芝堪称是日本制造业的护国神山之一，员工人数逼近12万人，但是近年却被接二连三的重大丑闻拖累，产业龙头地位岌岌可危，历史积累的问题纠结难解，去年经营团队提出集团公司分拆方案，却在今年3月遭到股东会否决。

从2015年就陷入困境的东芝公司，3月股东临时会后放任董事职位悬缺，只由临时会长主持，并且在4月成立特别委员会，任务是寻找公司永续经营的“策略选项”（Strategic Options），东芝的大转型已经呼之欲出，最可能的就是被私募基金私有化，下市后彻底重整。

日圆贬值使得收购东芝的成本大为降低，全球大型私募基金蜂拥至东京，5月中旬东芝特别委员会初步收案，获得超过十组来自全球的私募基金报名参加，KKR、黑石基金（Blackstone）、贝恩资本（Bain Capital）等全数报到，而日本政府为了避免东芝落入欧美私募基金的手中，也由日本政府基金出面组队，参加东芝私有化的竞标。

蜂拥至东京的私募基金、创投基金当然不会只看东芝一个案子，根据Dealogic公司的统计，2021年日本企业并购案件金额首度突破1000亿美元，相较于2020年多出了250亿美元，而且并购案件总数还下降至493件，企业并购的活动高速增长的同时，也呈现大型化的趋势。2022年即使不计东芝私有化案，日本的企业并购活动原本就预期会再创历史新高，日圆汇率贬值强化企业并购动能，不论是日本企业向外并购，或是本国企业之间的合并，或是外资企业进场捡便宜，都呈现爆发的增长态势。

值得我们关注的是，日本众多百年企业近年陆续爆发各种丑闻，表面上阻碍企业前进，核心却是日本企业治理进入转型期、新旧派股东与经理人相互较劲的结果，此时日圆剧烈贬值有利于日本企业营收增长，特别是那些业务遍及全球的老牌企业，爆发重大丑闻导致会长与社长下台的三菱电机，3月底截止的年报营收还能增长，日立与东芝等企业则交出更为亮眼的成绩，4月之后日圆贬值速度与幅度加快，日本企业在2023财政年度的成长动能更强，提供日本企业治理转型更多的润滑剂。

当然，汇率贬值对于任何经济体来说都是双面刃，日本持续八个月、不断扩大的贸易赤字就是不能忽视的现象，今年4月日本的外销金额达到630亿美元（8.076兆日圆），年增率高达12.5％，但是进口额却暴增了28％，金额700亿美元（8.915兆日圆），单月70亿美元的贸易赤字，极为罕见。

国际油价的大涨，伴随着日圆汇率的贬值，使得高度仰赖进口能源的日本，出现越来越扩大的贸易逆差，日本每天消费约320万桶原油，几乎全数仰赖进口，国际油价在过去一年上涨70％，日圆汇率贬值约20％，日本每天进口石油的成本就翻涨一倍，能源成本翻倍对于日本企业与内需消费的负面冲击，目前才刚刚开始。

日本正在进行历史性的经济结构转型，并同龙头公司企业治理的重大改革，再遇到日圆汇率巨幅贬值，日本股价、资产突然变得便宜，有利于观光只是其一，经济结构与企业治理的转型因此受益，更可能改变亚洲企业的竞争态势，在汇率贬值的助力下，日本企业转型能否再次创造新世纪的日本奇迹，值得我们仔细观察。