港媒：林郑连“踩”三特首 惹建制不满

来源：香港《星岛日报》“大棋盘”专栏

香港特首林郑月娥临别秋波，日前接受电台访问，言谈中不点名连“踩”候任特首李家超和两位前特首董建华和梁振英，引起建制中人不满。有建制人士私下批评林郑性格“自以为是”四面树敌，自己造成“人走茶凉”的境地；实政圆桌立法会议员田北辰更批评林郑有关修订《逃犯条例》的言论是推卸责任。

林郑日前在访问中，维护2019年修订《逃犯条例》的决定，认为有关决定无错，但批评解说工作做得不好，“我们的主事官员没有认真解释，甚至没出过清晰的Q&A简单文件，尤其是一份那么法律性的文件，那几个月错失了很多向巿民解释的机会，到后期已经太迟，别人的文宣工作已经排山倒海……”林郑口中的“主事官员”，就是当年的保安局局长李家超。

除了矛头指向李家超外，论及离任之后的去向，她表明自己一定不会筹组智库，认为“等于干预，甚至影响当届政府工作……我又无班底、又无搞手、又无代言人……所以无能力筹组智库。”由于前特首董建华和梁振英在卸任后都有筹组智库，林郑这番言论，不免令人觉得是在“暗踩”董建华及梁振英“干预”。

田北辰斥林郑推卸责任

林郑的言论在建制派中泛起阵阵涟漪，尤其是有关修例风波的言论，实政圆桌立法会议员田北辰直斥“有无搞错”，认为林郑在推卸责任予“主事官员”李家超和律政司司长郑若骅。他直指林郑“幼稚”，当初修订《逃犯条例》涉及台湾，林郑当时仍未能担保台湾一方会否接受，就要在二至三个月推动立法，“任何人都会觉得有奇怪”，让市民觉得政府是借陈同佳事件强推《逃犯条例》，是“别有用心”，这本就是政治失误；作为特首，有责任亲自向巿民解说，取信于民，但她现在却将责任推给李家超和郑若骅，对两人不公道。

一位建制人士更私下批评林郑自以为是。他表示，虽然林郑未能成功连任，但她若是谦卑一点，建制阵营对她仍是尊重，觉得她过去几年都勤勤恳恳工作；但现在林郑的做法却是四面树敌，是她自己造成“人走茶凉”的境地。有官场中人认为，林郑有关修例风波的言论，目的或许是要为自己平反，但却未能达成目标，反而造成更坏的观感。