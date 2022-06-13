高油价将是今年原油市场常态

来源：台湾《经济日报》社论

近期国际油价涨势又起，5月31日布兰特原油近月期货价格再度冲破每桶120美元（166新元）整数关卡，近日仍处于123美元的高价位，令市场对通膨的不安情绪再起，并加深对联准会升息预期的力度。在基本面未出现供不应求的情况下，深究此波油价急涨的主因有三：成品油的产能不足、需求预期的回升，以及地缘政治扰动。

首先，就最关键的成品油产能不足来看，受到疫后缺工、薪资上涨影响，今年以来美国平均炼油投入之原油仅恢复至疫情前的88%左右，而美国汽油库存连续九周下滑，库存量跌至2015年以来同期新低，亦是成品油产能不足的佐证。

除了疫情因素外，长期投资低迷则是疫后原油及成品油产能恢复缓慢的深层因素。诚如美国石油巨擘雪弗龙（Chevron）表示，鉴于长期政策趋势倾向以绿能替代化石燃料，是以自1970年代起美国就没盖新的炼油厂。在缺乏足够的炼油能力下，也导致今日汽油价格飙涨。

不过，随着三大成品油──汽油、柴油与航空燃油与布兰特原油的溢价持续扩大，5月31日美国原油裂解价差升至每桶60美元的历史次高水准；美国汽车协会公布的6月8日美国平均汽油价格升至每加仑4.97美元的历史新高，预料在成品油价格高涨下，多少有诱因鼓励炼油厂提高产出，进而增加其对原油的需求。

其次，原油需求预期的回升。上海于6月1日宣布解除封控，5月底公布的中国制造业采购经理人指数（PMI）落底反弹至49.6，均使市场对中国经济悲观情绪略为好转。再者，随着国际边境管制松绑，日韩相继宣布有条件入境免隔离政策，让市场对暑假旅游需求回升有所期待，同样刺激原油需求预期的增长。美国能源总署预估，7、8月暑假期间，国际原油供需有望转为赤字，且8月份供需缺口将达每日111万桶。

第三，5月31日欧盟达成禁运俄罗斯石油协议，预计到2022年底，将禁止90%的俄罗斯石油进口。即便俄罗斯想借由将原油积极输往中国与印度，降低遭禁运的影响，但短时间受限于国际压力、合约成本、基础设施、保险禁令等因素，使该策略未能一蹴可几，致使今年5月俄罗斯精炼产品出口已跌至22个月低点。而短期俄罗斯原油退出国际市场，遂成为支撑油价上行的力量。此外，伊朗虽为少数可在短时间内提供每日百万桶原油的国家，但其月初扣押两艘希腊油轮之举，降低伊朗核协议取得突破的可能性，亦会激励油价上行。

这波短线油价的飙涨也反映在原油远期期货曲线（CCRV）上，布兰特原油远期CCRV不只呈现逆价差，且5月31日布兰特原油价格现货和一年期期货逆价差达到每桶30美元的历史新高。

高盛环球商品研究主管柯里表示，今年许多大宗商品价格出现“超级逆价差”，是他从事商品市场研究30年来从未见过的现象。而超级逆价差除了反映短线商品供应严重不足外，也代表短期商品需求正在承担巨额溢价，消费者则支付一个大幅高于长期基本面的溢价。同时，超级逆价差还会降低炼油厂对原油库存的持有意愿，以避开库存价值减损风险，是以在低库存水准下，一旦面临市场短期扰动因素，油价上行力道也会加剧。

综上，即使目前看来中长期原油基本面并未出现更严重的供给缺口，但在成品油的产能不足、需求回升预期及地缘政治扰动的三重压力之下，近期国际原油价格出现一波强烈涨势，再加上过去两年CCRV多数时间呈现逆价差，近期甚至出现罕见的超级逆价差，使炼油厂回补原油库存的意愿低迷，国际油价出现上行风险较大的不对称现象等因素，均使2022年国际油价料将维持强势格局。