朱立伦涉两岸表述有变化但仍避重就轻

来源：中评社快评

中国国民党主席朱立伦结束访美行程前在洛杉矶的告别晚宴前的记者会上再谈“九二共识”时表示 ，我们反对“台独”，我们能够守护台湾，两岸能够和平交流；“九二共识” 当时最重要的基本精神叫做“求同存异”，对于双方没有共识的部分，相互尊重，各自表述。这就是 “九二共识”的精神，求同存异！我们也希望，未来两岸持续交流，持续沟通。

我们注意到，朱立伦访美期间，涉及两岸关系的，除了最受关注和争议的“亲美”与“反共”表述之外，还有两点备受质疑和批评，一是没有讲反对台独，二是讲“九二共识”是没有共识的共识。对于这两点，朱立伦在结束访美前的记者会上的表述，显然是有所转变或补充：一是在访美期间第一次讲了反对台独，二是讲到“九二共识”时没有再说“没有共识的共识”。这也许是朱立伦针对舆论压力或批评所作的应变，值得肯定。



但必须指出的是，朱立伦谈到“九二共识”时，虽然没有再说“没有共识的共识”，但还是刻意回避了一个中国原则，而强调“九二共识”最基本的精神是“求同存异”，这显然是本末倒置、避重就轻。 “一个中国原则”才是“九二共识”的核意内涵，回避一个中国原则，或否认一个中国原则，就不可能“求同存异”。