来源：中时新闻网

作者：张景为

国民党主席朱立伦访美所发表的相关言论，在政坛、国民党内、泛蓝支持者之间都引发争议，民进党则是想必然的嘲讽，连国民党最需要争取的中间选民，似乎也没有正面的反应。如此看来，朱立伦此行俨然是得不偿失，还搞得大陆强烈反弹，美国也未必领情，号称最会精算的朱立伦，此番岂不又失算了？

朱立伦也许觉得台湾亲不亲美、九二共识的内涵这些问题，早就是常识性的考古题，所以这次面对美国人，当然要说点不一样甚至是加码的表态，才有新意与诚意；却轻忽了过度讨好美国人可能引发的后座力和影响的复杂性。

台湾蓝绿政党都亲美不是重点，差别是在美陆对抗下的亲陆与否？如何亲陆？以民进党现在对美国言听计从、甘为马前卒的表现，其实不缺朱立伦讨好的表态，更需要的是能表达出国民党与民进党不一样的差别所在，而且是对美国利益更适当、更有用的地方。

首先，国民党的反台独为什么更能维护台海的稳定和平？更有利于美国的总体利益？再来是两岸要恢复对话与交流，为什么国民党能比民进党更有能力、也更能符合美国的需要？第三也是最关键的是，为什么台湾的民意对中国大陆政权一方面强烈反感，却又多数主张两岸应和平发展交流？这是沛然莫之能御的现实，更不是民进党一味的“抗中”、挑起“反中”情绪所能掩盖的，相对的却是国民党能够论述争取台湾民意、也令美国信服的民主价值所在！但朱立伦显然在这些可以发挥的要点上都放松了。

所谓九二共识就是“没有共识的共识”的说法，更是为了讨好美国、却足令外界大作文章、更让中国大陆跳脚的爆点。从语意学上来说，此说与“大方向有共识，内涵上没共识”意思相近，但说法上却触痛了中国大陆的敏感神经，也否定了国民党自己过去执政时两岸大交流的基础。激怒大陆其实也非重点，而是为何事、在何时，有无必要？有无价值？这里朱显然又失算了。

长期以来，国民党夹处于红绿两种力量间的尴尬状态，为了维护两岸的和平关系，一方面中国大陆对台的某些施压与争议言行，国民党往往得概括承受；另一方面民进党“反中”的某些暴冲言行，国民党即使在野，也常得出来收拾打圆场。影响所及，每到选举，中国大陆俨然成了民进党另类的助选员，即使民进党施政的民怨再多，只要大陆出来施个压、放个炮，民进党马上又满血复活。

如果朱立伦是为了摆脱这种没有是非、“只靠红帽血滴子就能奏效”的恶性循环，因此超前部署与中国大陆画清界线，甚至切割翻脸，倒也值得观察，而这就要看后续的发展了。

从强势征召到访美出招，虽然国民党如今势衰气颓，朱立伦却并不想做个弱势党主席，而想在2022、2024两场大选中扮演更积极的角色，如此志气可嘉，但从选战的人事布局到现在对党的理念路线，他的领导统御、沟通协调始终仍是罩门。虽然兵法有云“多算胜”，但必须真正“多”算而非独算，才不会“机关算尽，反误了卿卿性命”。