两岸僵局下的石斑鱼输出困境

来源：台湾《经济日报》社论

中国大陆海关总署日前宣布，自台湾进口石斑鱼检验出禁用药物，决定暂停台湾石斑鱼输入。由宣布到禁令生效，只有三天缓冲；虽然只是暂时性措施，但是根据以往经验，短期不太可能会取消禁令。

大陆禁止石斑鱼与先前禁止释迦（番荔枝）、莲雾及凤梨（黄梨）进口，理由同出一辙，都是检验出极少量产品内含有害人体健康物质，就直接下达全面禁令，并不符合比例原则。由于两岸协商机制早已中断，大陆事先并没有与台湾协商，对于台湾提出说明更是置之不理。

世界贸易组织（WTO）允许对危害人体健康的进口品采取紧急贸易限制措施，但必须要有客观的科学证据，而且受影响地区可以提出意见，中国大陆的做法显然违反国际规范。

目前中国大陆给予台湾莲雾、释迦、凤梨，以及石斑鱼优惠零关税，石斑鱼是属于海峡两岸经济合作架构协议（ECFA）早期收获清单产品，其他三项产品早在ECFA之前2005年即已享受零关税。目前此四项产品中国大陆对外一般关税分别是20%、20%、12%，及7%，但台湾目前仍禁止此三项水果及部分石斑鱼品种进口，台湾已经长期享有贸易红利。

石斑鱼是ECFA下中国大陆对台湾开放18项农产品之一，在2013年ECFA生效时中国大陆的关税为12％；在关税归零及品质优势带动下，台湾石斑鱼对中国大陆出口迅速成长，甚至成为马政府时期展现ECFA效应的最佳例证。即使近年来台湾对中国大陆出口石斑鱼已有下滑，台湾在大陆市场仍占有一席之地。

与先前处理模式相同，台湾政府对于石斑鱼事件的因应是“谴责中国大陆违反规范、透过WTO机制解决，全力分散出口市场”。台湾指责中国大陆以类似突击方式的进口禁令不符国际规范，影响到台湾业者利益；选择时机又在假日前夕，更可能有政治操作因素，中国大陆之无理再次冲击到两岸关系。

台湾政府宣称将透过WTO争端解决机制讨回公道。但是在先前的释迦、莲雾及凤梨，当时台湾也表示中国大陆若不解除禁令，将会在争端解决机制提告，但最后仅在WTO食品安全检验与动植物防疫检疫措施协定的会议提出，仅在意见陈述，并没有约束力；迄今仍未由争端解决机制控告中国大陆，其中原因有待厘清。

中国大陆对台湾农产品实施禁令后，台湾政府积极在其他市埸寻求商机，以降低对大陆依赖。不过由过去案例中，可发现政府仍是以出口补贴做为主要工具，除了抵触WTO规范，也无法解决农产品产销失调的根本问题。另外也曾发生被中国大陆禁止输入的台湾产品，在转销到其他地区也被以类似的理由挡关，显见台湾农产品的检疫体系仍需强化。

台湾农产品在开拓新市场之前，应先厘清含有不利健康成分的真实性。针对石斑鱼个案，应针对石斑鱼品质检验通盘调整，再协助业者分散市场，但也必须要有大陆市场不可能完全被其他市场取代的准备。

石斑鱼是中国大陆首次针对ECFA早收产品，自然较先前水果案敏感，也再度挑起ECFA存废问题。台湾府院已定调由相关单位谴责大陆政治操作之外，也有官员批评ECFA的效应已减少，但政府却忽视ECFA生效以来所累积的贸易红利。甚至台湾外交部官员还表示与中国大陆自由贸易就是错误，却不知此错误下，台湾去年对大陆贸易顺差突破千亿美元，台湾对中国大陆总出口比重居高不下，中国大陆依然是台湾农产品最重要的出口市场。

台湾政府官员与其加入“批中”行列，鼓励台湾民众多吃“爱台石斑，反中水果”来消化对大陆出口，或是猜测下一项可能被中国大陆禁止的农产品，不如确实为台湾农业把脉，检讨农产品产销结构，做好品质控管并落实检疫流程，也可为台湾未来加入其他国际经贸组织打好基础。