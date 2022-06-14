疫情反弹兼“七一”临近 港立法会设宴饯别林郑有变数

来源：香港01

作者：陈嘉洛

“七一”临近，香港政界关注国家领导人会否来港视察，除了司局长、纪律部队等主要官员，建制派议员也有心理准备，在“七一”前需入住酒店接受闭环隔离一星期，确保万无一失。

近日疫情有反弹迹象，确诊个案升至每日约700至800宗，上星期纺织及制衣界议员陈祖恒快测阳性，当局已大为紧张。立法会原定下周二（21日）为特首林郑月娥举行饯别午宴，据闻立法会行政管理委员会昨早（13日）开会时，曾讨论需否改变形式甚至取消午宴，以免有议员高官中招，影响回归庆典安排。

陈祖恒中招 议员缺席《大公》报庆

政府换届在即，立法会主席梁君彦按照传统，本月21日在立法会为林郑月娥举行饯别午宴，邀请议员、行政会议成员、政府高级官员出席。不过，近日疫情走势拾级而上，由每日平均300多宗个案增至800多宗，短期内有机会破千，加上香港回归25周年临近，林郑月娥最后一次作客立法会，也现变数。

林郑月娥上周四（9日）出席任内最后答问会，翌日纺织界议员陈祖恒初步确诊感染冠病，有建制中人透露有关方面大为紧张，多名议员被视为“密切接触者”，因此缺席《大公报》周日举行120周年活动。

陈祖恒中招也触发行管会探讨林郑饯别午宴安排，据闻有委员提出以“不除口罩”为原则，避免进食；有人则建议摆台“大张啲”（摆张大桌子）或不碰杯饮酒，具体形式仍有待与特首办商讨。有建制议员说，仍希望按照传统邀请即将退任的特首到立法会，但要兼顾防疫，倘有官员、议员因确诊而未能出席七一就职礼“好难睇”（好难看）。

梁君彦“温提”议员发言须戴罩

据了解，大主席梁君彦在会上也“温提”议员，出席立法会会议需配戴口罩，包括发言期间，又叮嘱议员不要在立法会前厅进食。

至于立法会会议会否受“七一”前闭环隔离影响，据悉会上未有任何定案，梁君彦说仍需与秘书处研究。有议员反映希望继续开会，也有声音指要取决于大会议程及有无官员出席，“议员自己讨论就无意思”，认为本月底休会一星期较合适。

立法会今年1月通过决议案，授权立法会会议或委员会会议，在指明时间内可按照《议事规则》遥距开会，设有日落条款，直至今年12月31日。有议员说，当初通过议案是基于疫情，若政府因疫情升温而宣布公务员在家工作，立法会才有理由改以Zoom开会，相信不能因为要配合闭环隔离而视像开会，加上倘官员正在闭环隔离，也难以开会。

有建制核心人物说，至今未收到通知领导人会否赴港、日程等，但有心理准备要入住酒店隔离七日，估计下周初才有正式通知。