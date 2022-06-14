台湾向美采购105炮 过程离奇

来源：台湾《联合报》

作者：高凌云、洪哲政

台湾中山科学研究院向美厂采购两门M68A2炮遭拒绝，但过程离奇。中科院先在立法院附近找了一家公司代理采购，然后又去美国找了一家黑熊公司，帮忙代理商游说美国政府、国会、军方，2019年搞了一整年，一事无成；2020年美厂不卖炮后，黑熊公司也随即关门，仿佛是专门为采购台湾火炮开设。

不过，中科院昨天否认曾委托代理商或公关公司对美游说，表示此案刻正依计划期程执行首辆样车研发测评。

罕见 购少量军品动用公关

国民党籍外交及国防委员会立委温玉霞说，罕见军方仅采购少量军品，却要动用公关公司对美游说的案例，而中科院或军备局也从未揭露此事；何况，商购管道采购军备，应委任有实绩信誉的公司，黑熊公司设立两年后即关闭，显然是小公司，中科院委商过程应检讨，并妥善释疑。

陆军以云豹甲车搭载105公厘炮炮塔的构想，最早在2007年陈水扁总统任内出现，当时军方在台北航太展展出一辆搭载105炮炮塔的云豹，军事迷戏称为黑熊。2008年民进党大败，该构想束诸高阁，直到2017年蔡英文总统任内，方案又出现在陆军当中，甲车因为主炮口径为105公厘，军方改称轮型战车。

轮型战车搭载的105公厘炮炮塔，委由中科院研制，但中科院没有透过军备局采购试制炮塔需要的两门105炮，却跑去立法院附近镇江街上，找到一家明雯企业有限公司（Billion Will Group Ltd），作为台湾代理商，然后又找到美国马里兰州黑熊公司（Black Bear），作为游说美国政府的代理人。

专为台采购 短命黑熊公司

中科院找黑熊合作，在美国司法部有公开资讯可查，但巧合的是，云豹甲车搭载105炮，当年被人取名黑熊，这家帮台湾买105炮的美国公关公司也叫黑熊。

中科院为了M68A2炮，先找代理商出面，又以中科院身分找上黑熊公司推动采购，与一般采购程序很不一样。

黑熊公司2018年成立，也就是民进党政府决定重启云豹甲车搭载105炮计划的隔年；2019年，黑熊公司协助安排台湾军方代表，拜会佛罗里达州的共和党众议员泰德．约霍（Ted Yoho）与布莱恩．马斯特（Brian Jeffery Mast），拜托协助推动，并到纽约州沃特夫利特兵工厂拜会厂长。

当美厂拒绝出售两门炮后，黑熊公司2020年5月停止与台湾合作关系，2020年10月向美国司法部申报停止营业，理由是“公司存在的目的消失”，仿佛黑熊公司是专为台湾采购105公厘炮而开设。

没输出许可？台军方所言不实

台湾军方内部宣称代理商没有输出许可，无法交货，但根据黑熊公司向美国司法部申报资料，已取得输出许可，是美厂嫌买太少，不愿意出售，显示军方所言不实。

中科院则表示，此案于2019年办理公告征商，同年7月由明雯公司投标、决标后，后因厂商未依约交货，已解约并循司法程序求偿，目前依计划期程执行首辆样车研发测评。