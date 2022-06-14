台媒：陆美风向转变 国民党别跟错风

来源：台湾《旺报》社评

《旺报》社评日前曾指出，世界局势瞬息万变，国民党两岸政策不可误判形势，跟着民进党的节奏起舞。随着俄乌战事僵持所造成的通膨、难民、粮食等危机，加上拜登低迷的支持度，对民主党年底的期中选举不利。情势发展愈来愈清楚，美国有心围堵中国崛起，但能否在亚太复制乌克兰经验，阻碍中国的复兴之路，令人怀疑。

防长对话紧张降温

继上月美国国务卿布林肯发表对华政策演说中重申一中原则、不支持台独之后，最近美国国防部长奥斯汀，11日在新加坡的“香格里拉对话”发表美国印太战略演说，也表示同样的立场。这都显示美国对于“台湾牌”的使用将更为谨慎。因此台湾内部“反中”路线是否符合台湾整体利益甚至符合美国短期利益，都值得国民党三思。

因疫情停办两年后，国际战略盛事“香格里拉对话”6月10日在新加坡开幕。当日下午，中国国务委员兼国防部长魏凤和与美国国防部长奥斯汀举行会谈。中方重申了对台湾的坚定立场。魏凤和表示：“如果有人胆敢把台湾分裂出去，中国军队必将不惜一战。”

这是拜登政府上台之后，中美防长首次面对面会晤，本身即具有重大意义。除俄乌冲突外，台湾问题自然成为这次会谈的主要焦点。中美在台湾问题上针锋相对，但是与此前外界预期的“激烈交锋”的氛围不同，中美防长进行了“坦诚积极”的对话，并就管控矛盾减少分歧达成共识。会谈原本计划为30分钟，最终延长为一个小时。因此外界多以正面解读。

多家美国媒体认为此次会谈释放出美中关系“和缓”的信号，CNN解读会谈的重点在“为两国关系设置护栏”，建立更成熟的危机沟通机制，以确保世界两大强国之间日益激烈的竞争不会升级为冲突。 《纽约时报》以〈美中国防官员会面以缓和地区紧张〉为题报道称“尽管公开争论台湾问题，但双方均表示，奥斯汀和魏凤和在持续约一个小时的会面中取得了一些进展”。文中也引述五角大厦的发言，奥斯汀会后强调本次会谈的重要性，对于改善危机沟通与降低战略风险双方进行了实质性的对话。 《华盛顿邮报》更直接指出，尽管双方仍是主要战略竞争对手，但从会谈的最新发展来看，中美竞争的烈度已有降温的迹象。

“反中”路线招式已老

美国降低美中关系紧张，除国际因素外很大一部分来自国内政治与经济压力。刚公布的5月消费者物价指数报告比预期严重，报告显示，价格同比上涨 8.6%，通膨指数创下40年来新高。无论拜登如何甩锅，都无法让民众不把这笔帐算在他头上。所以他的支持度屡创新低，严重打击民主党在期中选举的选情。要抑制通膨，防止出现严重经济衰退，美国不可能不和世界第二大经济体的大陆合作。所以史丹佛大学胡佛研究所高级研究员佛格森说：“美中关系正在缓和（detente），对于关税的讨论也告诉我们同样的故事。”

长期以来，美国利用台湾作为与中国大陆关系的调节阀与筹码。当需要中国大陆时，便节制台湾国际空间以为交换。近年来美陆竞争加剧，台湾战略地位又被抬高。但始终如特朗普所言，中国大陆如果是一张大书桌，台湾就是小笔尖。如何运用，存乎美国一心。

最近陆方以检验出禁药为由，禁止台湾石斑鱼进口。蔡英文总统与陆委会都指责陆方此举破坏两岸关系。但是相较去年大陆禁止凤梨（黄梨）进口事件，民进党政府这次的政治操作减少许多。这当然并不意谓民进党放弃“反中路线”，而是嗅到近来美陆台关系乃至台湾民意微妙的变化。“反中”路线招式已老，对选举加分有限，反而伤害对美关系，更是得不偿失。美国缓和北京的关系，民进党都意识到苗头不对，国民党还要呆呆向前冲吗？