美中激烈竞争 沟通管道仍畅通

来源：联合报

作者：张加

美中高层官员密集对话，外界解读为美国总统拜登与中国大陆国家主席习近平会谈铺路，显示两国关系紧张，也在各领域激烈竞争，但仍保持沟通管道畅通，以有效管控风险危机。

虽然几次会谈后的声明、简报，双方仍各说各话，特别是对台海、南海等较敏感议题存在分歧，难达共识；但从最近一些迹象看来，华府与北京姿态强硬，言词交锋，却都有意改善关系。

5月初，习近平派国家副主席王岐山参加南韩总统就职典礼，外界一般认为是重视中韩关系，但日媒报导指出，王岐山肩负著向美国代表团传递讯息的秘密使命，表明北京准备好与美对话。

接著，双方展开“密集外交”及各种“喊话”。5月18日，白宫国家安全顾问苏利文与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪通话；19日，苏利文表示，若未来几周内拜登与习近平再次对话，他不会感到惊讶；月底，拜登亚洲行期间，表达正考虑降低对中商品的关税。

6月10日，美国国防部长奥斯丁与大陆国务委员兼国防部长魏凤和在新加坡举行的“香格里拉对话”会面；苏利文与杨洁篪通话1个月内，13日在卢森堡会谈4个半小时。

这段期间，持续出现拜登政府考虑取消或“重新设置”部分对中关税的消息，以及拜登政府松绑对陆黑名单企业投资禁令，遭政界批评削弱对付中共的工具，却受商界欢迎，认为美中在贸易投资方面的冲突可望缓解。

中共秋季将召开20大，美国11月期中选举，双方各面临庞大经济、外交压力。拜登虽不愿被贴上“对中软弱”标签，但若能借美中谈判为美企取得更有利的贸易条件，或在北韩、俄乌等问题上与北京合作，进而降低紧张，也许对选情有所帮助。

美中积极对话之外，拜登政府也与台湾方面密集接触，近期台美国安高层、经贸官员都将会晤。对话总是好事，避免误解误判，这适用于美中、美台关系，当然也适用于两岸之间。

