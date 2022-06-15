王心凌能，石斑能不能？

来源：联合报黑白集

大陆对台湾石斑鱼下禁令，理由是多次查出禁药和土霉素超标，蔡政府咬定对岸打压。凤梨被陆方查出介壳虫遭禁入时，政府也哀呼对岸打压。然而，销日凤梨的虫虫验出率比大陆还高，今年上半年逾三成，几乎是去年翻倍，难怪售价跳水。日本海关，算是还大陆清白。

马政府时，石斑销陆逾八成，其他输往东南亚与美日。到了蔡政府，几乎全押陆港市场。当大陆、东南亚的竞争者因应欧盟、日本提升安全卫生标准，放眼更远更大的市场，高屏石斑仍安逸吞食北京政治饲料，终于等到被禁这一天。

石斑鱼素有“政治鱼”称号。靠ECFA早收清单起造养殖王国，又因大陆打奢，青云行情渐落凡间；直到两岸逆风，大陆不再让利，王国招牌随风倒地。这故事，说的是贪恋一池荣华，错过一个蓝海，产业不升级，自然被竞争巨轮辗过去。

蔡政府痛批大陆政治操作，农渔产被退货是打压，艺人赴陆发展是被统战。但看看刘畊宏、王心凌，没有政治靠山，单凭唱跳本事，全国刷屏，事业起死回生。反而是国台办和电视台看到广大群众喜好，连忙追捧赚流量蹭人气。

奔四十的王心凌充满活力，赶上大陆怀旧商机。石斑未老，一味泅游政治死水，则尽失生猛。蔡政府讲政治，不问竞争力，到头来，农渔业只剩芒果干一地。