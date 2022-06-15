当战争成政治舞台，谁是真英雄？

来源：中时新闻网

作者：翁履中

乌俄冲突持续至今100多天以来，和平还没见到曙光，但是持续带领乌克兰抵抗普丁的泽伦斯基，已经成为全球对抗入侵者的英雄象征。然而，现实生活中，这个世界没有因为出现英雄而得到平静，相反的，国际政治的残酷，恐怕会让英雄也必须低头。

3个多月来，民主国家虽然持续试图展现团结，但是，从全球学界到政界，都开始出现要求乌克兰思考妥协方案，面对现实的呼声。而支持乌克兰的民主国家，在提供的军事援助上也开始打折扣，间接暗示乌克兰应重新思考未来。民主国家的政治领袖在乌俄战争中，与其说展现如何凝聚共识，不如说人人都想演出英雄角色，问题是，谁是真英雄？是不惜牺牲的强势，还是应以苍生为念，有勇气承担失败主义骂名？

透过国际媒体的报导，西方政治人物在镜头前，强势力挺乌克兰，即使能源和粮食因为战争引起危机，仍大声呼吁各国一起投入更多资源阻挡俄罗斯。可是在镜头外，各国领袖在国内，其实并没有得到一致好评。美国总统拜登因为乌俄战争导致的高油价，高通膨，近期支持度跌到历史新低，只有36%的美国民众愿意支持，更令拜登团队担心的，是只有不到1/5的美国人民，认为拜登带领的美国仍走在正确的方向上。同样支持乌克兰不遗余力的英国首相约翰逊，最近刚刚面临不信任投票，虽然惊险过关，但强生在英国选民心中的支持度也仅剩3成。

再看看加拿大，特鲁多总理力挺乌克兰，在国际政治舞台充分展现道德高度，可是在国内声望也躲不了下挫的趋势。欧盟其他支持乌克兰的领袖，几乎无一倖免的遇到相同困境，即使德国总理朔尔茨没有像英美如此强势支持乌克兰，但是因为战争影响能源价格与经济，上任不到一年就已经开始为稳定政局而疲于奔命。面对团结对抗入侵者的呼唤，民主国家选择站在政治正确的一方，但是，当战争时间拉长，民主国家的领袖就必须适时调整，反映民意和利益，否则政治人物很难得到支持。以目前民主国家领导人支持乌克兰的态度，和他们得到的国内支持度来看，恐怕许多政治人物是在捍卫个人的政治声量，而不是真的代表各国主流民意。

都说民主政治应该以民为主，可是在媒体时代，政治沦为镜头前比赛演技的表演艺术，由乌俄两国带起的战争政治戏码，不仅在西方民主国家上演，在台湾也感受得到。乌俄冲突发生之后，台湾民众显然对两岸紧张更有感，普遍重新认识到台湾有提升国防准备的需求。根据台湾民意基金会最新公布的民调显示，只有32.8%的比例，认为政府为守护台湾做了适当的准备。可是，与西方国家不同的是，即使认为台湾的国防准备不足，民众对于政府的满意度，显然没有受到太大的影响。

进一步从民调数据交叉分析之后发现，高达56%的民众认为，执政团队让台湾与世界有更紧密的连结，进而认定台湾跟民主盟国建立好交情，就可以不用担心台湾没有足够防卫能力，因为台湾将会得到外国的支持。这样的论述透过媒体，强调台湾有著世界必须守护的科技产业，有效提升了认知信心，不难想像为何即使大多数人都感觉到两岸关系越来越紧张，可是却坚定相信盟国会守护台湾。

为了坚定信心，美化台湾的重要性，算不算是认知作战，或许见仁见智。不过，如果这是民众认定守护台湾的最好方式，甚至成为政治人物想在台湾执政的关键密码，不分党派的政治人物请别忘了，外国政治人物就算表态支持台湾，如果自己的支持度都不高，恐怕他们在国内能不能说服选民都是问号，要靠著这样的连结得到守护台湾的保证，谈何容易？

面对复杂的两岸局势和中美竞争，从民主国家对乌俄战争的态度演变及乌克兰人民面对的困境中，除了看见台湾必须摆脱依赖外国的心态之外，更值得反思的，是民主国家的人民虽然有权利决定自己的未来，但究竟能不能务实理性的分辨英雄和政客的差别，其实才是维持和平最大的考验。

（作者为美国德州Sam Houston州立大学政治系助理教授）