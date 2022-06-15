从林郑月娥临别发言看性格悲剧

来源：明报

作者：刘锐绍

林郑月娥即将下台，近日不断作“临别秋波”发言。不过，她的秋波到了民众心里，“秋”、“心”合成“愁”，变作万民心上“揪”。她过去5年的表现，应验了《庄子集释．外篇．秋水》之句：“井蛙不可以语于海……夏虫不可以语于冰。”很多人感到，跟她谈施政之道，简直是废话。忽又记起白雪仙在《蝶影红梨记》的歌词：“留将老泪洒天涯，张灯送客难回步。”

（1）近期发言七大错误伤人伤己

──林郑月娥表示，过去3年（意指2019下半年至今）受“很多事”影响，“正正经经做行政长官想做的事只有两年（意指2017下半年至2019上半年）”。民众会问：“很多事”指什么事？由陈同佳案引起的“修例事件”？如果说只有两年“正经办事”，那么“很多事”就不是“正经的事”了。但这些“很多事”是谁搞出来的？事件的原点从哪里来？请她回答。

──她表示，港府推动修订《逃犯条例》没有错失（指原意），但“因为当时的解说工作做得不好”，“我们的主事官员没有认真解释，甚至没出过清晰的Q＆A（问答）”。但民众清楚记得，当时她也经常站出来解说，由起初不肯“暂缓”到后来“寿终正寝”，都是“好打得”的她所说，怎可以把主要责任推到别人身上（外界一般认为她暗示李家超和郑若骅）？

──她表示“到后期已经太迟，别人的文宣工作已经排山倒海”，还有“微电影反对条例”。民众会问：官方和建制的文宣少吗？来得晚了吗？不够排山倒海和没有气势吗？都不是。关键是能不能说服民众而已！况且，林郑月娥的话包含了“自己阵营的文宣工作不行”之意，这又是长他人志气、灭自己（团队）威风之举（这是她经常犯的弊病），教建制人士情何以堪？

──她说：“社会上时常都有些人想挑拨离间，挑拨离间公务员和市民，挑拨离间公职人员系统中的高层和前线同事。”民众会问：外界“挑拨离间”就可以分化吗？这岂不是很儿戏？而且，外界为什么“挑拨离间”成功？官方和建制的凝聚力在哪里？须知道，她自己就是领军人物。

──她说，除了立法会政治内耗（意指泛民阵营造成）外，“传媒及意见领袖亦放大官员言论及措施，令官员压抑个人潜能，未敢突破及创新，只选择做自己的本分”。这里有三大谬误。（一）她的话是否暗示，官方和建制之内没有可以引导主流民意的传媒和意见领袖？错了！其实很多，只是对象和效果不同而已。她这样说，其实贬低了自己人。（二）外界的传媒和意见领袖可以发挥影响，不是因为“放大官员言论及措施”，而是政策措施和她本人的问题。（三）真的是传媒和意见领袖可以“压抑官员潜能”吗？果真如此，倒要看看官员和领军人物的质素了。

──她说下台后一定不会考虑筹组智库，因为这“等于干预，甚至影响当届政府工作”。此语不单贬斥了成立团结香港基金的董建华，及成立大湾区国际信息科技协会的梁振英（均是前特首），也开罪了建制派的智库，包括全国港澳研究会。按林郑月娥的意思，上述智库不是在不断“干预”吗？

──她表示不会干预下届政府，但又说“现届政府有很多工作需要延续，最明显就是北部都会区”。她重申在土地供应方面，“（今届政府）前人种树，（下届政府）后人乘凉”。这些话反映她既要邀功，也要干预下届李家超政府。虽然李家超亦有参与现行计划，但未来怎样做，是他的权力，林郑月娥毋须说得那样露骨。

上述七大错误不单折射出她的逻辑和思维混乱，更显露她作为高层政治人物的致命缺陷。从低的角度和要求看，她不懂待人和交友之义，也不懂处事和处世之道；从高的角度及要求看，她不懂身处官场的政治伦理、规矩，更没有政治智慧。她的个人主义、刚愎自用、自己从来没错的性格障碍，导致她的性格悲剧。但她又身在高位，于是变成社会和政治悲剧，现有制度却无法制衡。这就是更大的伤害！

（2）“三歪”和“一对”

扭曲更多

──林郑月娥表示，《港区国安法》实施后，港人的言论、集会及新闻自由均未有改变，传媒仍可批评政府，甚至严厉批评她本人（希望她感到此文对其批评不算严厉）。但这些都是官方角度，认为目前已经拨乱反正，由乱到治，由治及兴，一切正常；但民间的感觉并非如此，反认为她扭曲现象和解读，此乃“一歪”。

她说“若传媒自我审查，则无法控制”。民众会问：今天的现状是传媒“自我审查”？还是官方打压所致？此乃“二歪”。

她又说，回归后到实施国安法，“媒体的登记数字增长，当中不乏境外媒体”。民众会问：增长的是内地媒体（也算香港境外）？还是外国媒体？有没有故意混淆视听？外国记者当然都要受法律约束，但现时普遍感到压力增加，从香港外国记者会的待遇可见一斑。这可以理解为“强己弱敌”的方法，但这能代表新闻自由不变吗？此乃“三歪”。

──她说：“我又无班底，又无打手，又无代言人，我只是一个人。”圈中人发觉，不管什么原因，坚持原则也好，孤芳独赏也好，她早已是孤家寡人，难以合群或合流。她有此自知之明，乃是“一对”（也许是唯一的“对”）。

上述事例说明，扭横折曲、抽空现实、倒果为因，正是她在自觉或不自觉中常用的3种手法，导致她言行分裂、难以服众，无法凝聚力量。她给自己开了一张成绩表，表示“无愧于自己”，但民众则说，她“有愧于港人”。她为自己的42年公务生涯画上“完整句号”，但民众则认为这绝不是完美句号。此文也不是人去茶凉，对她算帐，而是希望来者可追，不要重复她的错。毕竟她已是“张灯送客难回步”，但如果“难回步”的是香港，又岂是你我所愿见？

作者是时事评论员

