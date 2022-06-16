解决斯里兰卡危机，印度角色吃重

来源：环球时报

作者：张潇予

近来，斯里兰卡陷入严重的经济危机，自3月以来，斯里兰卡的货币贬值了80%，食品价格上涨约57.4%，该国的关键物资，如运输和工业燃料等面临短缺。与此同时，西方媒体开始频繁炒作，称当前斯里兰卡国内的政治经济乱局是印度提升在斯和南亚地区影响力的绝佳机会，试图将印度塑造成解决斯里兰卡危机的关键角色。

这与拜登政府的“印太战略”不谋而合，即支持印度的地区领导地位，突出印度作为地区安全提供者的新角色。根据拜登政府制定的印太行动计划来看，美国将会更多依靠团结日本、印度等盟友来推进“印太战略”的纵深，未来不排除重提“亚非增长长廊”等计划来提升经济影响力。对于当前斯里兰卡危机的解决，华盛顿更倾向依靠印度来推进。但印度的实际行动能否符合美国期待，还存在变数，尤其是俄乌冲突以来，美印之间的利益分歧愈发突显。

面对斯里兰卡乱局，印度确实急于发挥自己的地区影响力，尤其是与中国开展地缘战略竞争。在经济方面，印度对斯里兰卡采取了一揽子行动，并初步取得成效。从2021年年底开始，印度和斯里兰卡先后签署了多项涉及基础设施、安全、能源等领域的合作协议，例如在斯里兰卡北部贾夫纳三个岛屿建立新能源项目、为斯里兰卡公民建立电子身份证系统、在科伦坡建立海上救援协调中心、开发亭可马里油田、开发建设科伦坡西部集装箱码头等。此外，由于印度的反对，斯方还被迫终止了与中国公司签订的在保克海峡建设风力发电厂的项目，并转包给印度公司。斯危机爆发以来，印先后给予斯25亿美元（34亿新元）信贷，以购买能源、药品、粮食等物资，并开展大力宣传，塑造自己的“救世主”形象。

但在政治方面，印斯两国关系存在不少变数，双方难建立真正的互信。近日，印度国内一些民族主义政客在社交媒体上炒作印出兵斯里兰卡、印外长苏杰生宣称斯应并入印度、斯前总理马欣达·拉贾帕克萨携家人逃往印度等不实信息。印度政府则极力澄清，称“印度完全支持斯里兰卡的民主、稳定和经济复苏”。但不可否认，印度国内有相当一部分势力认为，印度应在斯里兰卡问题上强势出手，占据主动，甚至存在久已有之的居高临下心态，这在斯国内引起负面反响。此外，印度与斯里兰卡之间还因渔业问题、泰米尔民族问题等存在严重分歧。这都让斯里兰卡国内民族主义政治势力质疑印度此时提出合作并给予援助的真实动机。从印方角度来看，除了在地缘政治竞争中攫取利益的考量，也担心混乱的斯局势可能影响印内政。斯里兰卡北部与印度南部泰米尔纳德邦之间距离很近，如果斯国内局势不稳，则可能出现大批难民涌入印度，冲击当地社会稳定。此前，印度财长西塔拉曼已经向国际货币基金组织呼吁尽快批准斯贷款请求，在5月底举办的“四边机制”峰会上，印度总理莫迪呼吁日本为斯里兰卡提供经济援助。

6月初，印度已向斯里兰卡运送超过3吨紧急药品，总共运送超过25吨药物，据悉，斯当前关键药品短缺种类已达273种。印度同时表态，愿帮助斯里兰卡解决粮食种植问题，已承诺提供6.5万吨尿素作为新一季粮食耕作的化肥使用。如果斯里兰卡能在今年提升本国粮食产量，将有效降低国内食品通胀率。然而，从长远发展来看，斯里兰卡想要真正摆脱依赖、化解危机，一方面要推动国内政治经济体制改革，加强治理体系建设，在国家关键发展领域做到选贤任能，另一方面要做好地缘政治形势的分析研判，制定具有战略眼光的外交政策。