联储局28年来最大幅度加息 鲍威尔不是沃尔克 他还在犯错

来源：香港01

作者：陆一

联储局终于在6月议息会议上上宣布加息75基点，这诚然是是1994年以来美联储最大幅度的一次加息。联储局的表现当然可以判定为“失败”。联储局主席鲍威尔（Jerome Powell）后悔加息太晚了。耶伦（Janet L. Yellen）财长也直接承认去年对通胀判断是错误的。掌管美国货币与财政的两大技术官僚判断失误，后果是极其严重的。

然而，鲍威尔还在错上加错。鲍威尔在议息会议上的“暧昧”，是在继续犯错。

首先，不得不说，鲍威尔此前的操作是投鼠忌器的。联储局3月加息，是自2018年12月以来首次加息，在此之前，鲍威尔就反覆跟市场沟通，确保市场预期与美联储一致。而后，5月再宣布加息50个基点的同时又在不停地安抚市场，这还导致了一场美股“合成谬误”。 6月缩表同样没有惊喜。联储局给市场大棒的同时又给糖，这种明牌根本难以在短期内控制通胀。市场认定联储局不敢过度紧缩，事实也是如此，鲍威尔加息属无奈之举。

鲍威尔认定，当前的通胀，一部分是战争、制裁、供应链等供给制约导致成本型通胀，另一部分是货币因素引发的需求过热导致的通胀。联储局对前者无能为力，能够解决的是后者。甚至，联储采纳局的指标是个人消费支出平减指数（PCE），尤其是剔除能源和食品价格的核心PCE。联储局认为此指标更能够反映真实通胀。鲍威尔认为，假如联储局继续实施紧缩政策，联储局的抗通胀任务可以基本完成，CPI高企的部分是石油因素，是白宫的责任。

坦白说，鲍威尔的分析不能说不对。但他在犯错！

鲍威尔忽略了关键因素——市场博弈。首先是，联储局与投资者之间的博弈。其实，必须承认的是，联储局身上具有最具权势的市场交易者的身份。联储局每次都故意把底牌泄露给了市场，让市场认定联储局忌惮于市场。一个直接的表现就是，75个基点，1994年以来美联储最大幅度的一次加息，然而市场表现如何？道指收盘上涨303.70点，涨幅为1.00%；纳指涨270.81点，涨幅为2.50%；标普500指数涨54.51点，涨幅为1.46%。可见，市场根本肆无忌惮。这是为什么？根本原因是鲍威尔的“鸽派”发言——通胀形势令联储局6月加息75个基点，预计这不会成为常态。

紧缩政策的逻辑，不是仅靠央行来抽水，而是“指挥”市场同步压缩资产负债表。如今，美国广义货币是21万亿美元（29万亿新元），美联储局一年缩表也不到1万亿美元，如何紧缩？真正有效的紧缩是，美联储通过提高联邦基金利率、缩表以及预期管理，推动市场利率上涨，促使企业和家庭压缩资产负债表。但显然，鲍威尔的行为，根本背道而驰。市场会认为联储局不敢承担责任。如此，投资者根本不轻易压缩资产负债表，甚至等待联储局看跌期权出现进而抄底。这样的紧缩何用？

其次，当鲍威尔将石油价格高企的责任推的一干二净的时候。诚然，他也忽略了美元与石油之间的博弈。事实上，美元与石油的竞争关系需要两方面来理解：一方面战争以及制裁构成了供给硬约束，是油价上涨的根本因素；另一方面，美元超发以及国际资本掌控的石油期货定价权，是油价上涨的货币因素。

事实上，业内人士形象地表示，去年大部分时间，鲍威尔表现得有点像当年那个纵容通胀的伯恩斯（Arthur F. Burns）。如今的他，却越来越多地有了通胀杀手、美联储形象代言人沃尔克（Paul Volcker）的模样。甚至预期他在议息会议上，可能会对这个形象乐此不疲。然而，显然不是这样。

如果参照当年，当美联储大幅度提高联邦基金利率，美元持续大涨，国际资本会抛弃抗通胀大宗商品石油，进而大举买入美元以及美股。时任美联储主席沃尔克正如此操作。沃尔克不顾一切的加息，国际资本重建对美元的信任，弱化了石油投机需求。但如今，石油的货币泡沫远甚沃尔克当年，加息挤压泡沫更大，鲍威尔绝对拥有操作空间。而鲍威尔的态度是“这跟我无关”！

如果鲍威尔意识到以上两点，联储局控通胀，还有相当大压力。而如果继续投鼠忌器，危矣！