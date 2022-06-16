美弹药供应严重依赖中国关键矿物，专家忧一旦开战怎么办？

来源：美国之音

作者：薛小山

美国国务院星期二（6月14日）宣布，美国与主要伙伴国家建立了矿产安全伙伴关系，以加强关键矿产供应链。然而，美国弹药生产所需的关键矿物锑却几乎完全依赖中国。国防专家建议，除了补充即将耗尽的战略矿产储备，美国需要寻找和扩大替代性的锑来源，加强国内的锑生产以及跟中亚国家的进口贸易。

美国《防务新闻》（Defense News）6月8日报道，美国对于子弹生产的重要原材料—关键矿物锑（Antimony）的采购几乎完全依赖中国；对俄罗斯也有依赖，但程度较轻。美国国会两党议员正采取立法行动，试图解决美国对中国锑的过度依赖。

美国众议院军事委员会在6月8日发布的有关2023财年“国防授权法案”的立法草案中，纳入了有助于摆脱中国对于锑供应链控制的措施。该法案随附的一份报告将要求美国国防储备负责人在10月之前向委员会简介锑的状况，同时提供“这些矿物以及当前和未来供应链脆弱性的五年展望”。

该草案还要求国防部制定回收废旧电池的政策，以将“贵金属、稀土矿物和具有战略意义的元素（如钴和锂）回收到美国的供应链或战略储备中。”

美国锑矿停产，国防储备矿产不断减少

锑是一种拥有广泛军事用途的战略性关键矿物，包括用于制造炸药、子弹和弹片的硬化铅、弹药底漆、示踪弹药、穿甲弹、照明弹、核武器、夜视镜、红外传感器、精密光学镜片、激光瞄准器、军用服装等等。军服外层涂有锑，可以提供防火保护、最大限度地减少红外探测。

“锑对于电子元件的开发来说是一种非常重要的矿物，它具有阻燃性。它被用来减少腐蚀，在电子产品和其他对美国军方非常重要的系统中得到广泛的应用。”美国退役海军上校、现在领导兰德公司国家安全供应链研究所的布拉德利·马丁（Bradley Martin）告诉美国之音。

2011年至2015年间，中国生产了全球75%至83%的原料锑。到2021年，中国仍然是世界领先的锑生产国，占据全球矿产产量的55%，其次是俄罗斯占23%，塔吉克斯坦占12%。

马丁介绍说，美国国内的采掘业成本高昂，环保标准非常严格是中国锑盛行的原因之一，但是这种依赖关系必须在演变为危机之前得到遏制。

“每当需要开采和清除地下的东西时，就必须支付人力，必须评估对环境的破坏。为什么美国会允许依赖（中国）的状况发生？答案很简单，就是方便和成本。目前的依赖程度是美国允许发生的，因为人们此前不知道该漏洞会变得多严重，这必须得到纠正。”

华盛顿智库传统基金会的研究显示，美国国防储备（National Defense Stockpile）含有42种原材料，包含近20万磅的锑。国防储备在1952年冷战初期拥有价值约420亿美元（583亿新元）的战略矿产，去年已跌至8.88亿美元。

美国国防部5月份向国会提交了立法草案，要求在国防授权法案中授权2.535亿美元的资金，为国防储备采购额外矿物。

然而，传统基金会关注国防供应链安全的高级研究员玛雅·克拉克（Maiya Clark）告诉美国之音，“短期内，美国只需要储备更多的锑。但从长远来看，美国需要与其盟国合作寻找替代来源。美国也可能会考虑我们是否需要国内来源”。

克拉克表示，美国曾经在爱达荷州开采锑，但是在90年代停产。这可能是解决锑短缺问题的答案。

二战爆发之前，美国的锑供应同样高度依赖中国。当日本切断这一供应线时，美国不得不寻找替代来源。位于爱达荷州中部的一个名为Stibnite的金矿最终满足了美国90%的锑需求，而且是生产军事行动所需的钨钢的关键，但是在战后产量逐渐下降，并于1997年完全停产。

6月14日美国国务院公布矿物安全伙伴计划（Minerals Security Partnership），美国、加拿大、澳洲、法国、日本等国家将合作确保关键矿物的供应安全，协助分析各国及私营企业的关键矿物开发项目。

美国外交政策网站“1945”的国防和国家安全编辑布伦特·伊斯特伍德（Brent M. Eastwood）对美国之音表示，在获取锑矿方面，美国还需要加强和中亚的合作，特别是锑供应国塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦。

伊斯特伍德认为，美国国防部必须与国务院、国会和商务部协调一致，首先通过“国防授权法案”获取资金，然后五角大楼的各个办公室可以与其他机构联系，利用当地大使馆和美国商务部在中亚建立锑交易。

“我认为只要有白宫国家安全委员会（NSC）的支持，这一切都是可行的。”他说。

此外，兰德公司的马丁认为，从科研角度来看, 美国国防高级研究计划局（DARPA）和私人企业可以致力于研发出具备和锑类似的减缓燃烧、耐腐蚀功能的军工材料。

俄乌炮战激烈，美国亟需增强弹药工业基础

随着俄乌冲突和印太局势的升级，美国与中俄两国的关系不断紧张，弹药供应链的脆弱性和库存储备也成为热点话题。乌克兰一名官员日前警告乌军弹药即将耗尽，呼吁国际援助。

“乌克兰战争增加了对弹药的需求，从而增加了对全球锑供应的需求。锑的价格可能会上涨，这将提高弹药生产成本。” 克拉克预测道。

位于美国马塞诸塞州的矿业技术公司Phoenix Tailings共同创始人安东尼·巴拉顿（Anthony Balladon）对美国之音表示，乌克兰战争为美国在关键矿物领域减少对华依赖敲响警钟。

“乌克兰的局势几乎突出或提供了一个非常好的例子，说明依赖威权政府获取关键材料会如何影响西方（对战争）的反应。俄罗斯控制着大部分流向欧洲的天然气，很大程度上抑制了德国和整个欧洲的反应，因为他们不能或者至少在早期不能冒险失去天然气供应。可以想象，如果中国决定与任何其他西方大国开战，这些事情不仅会发生在稀土金属上，而且还会发生在其他关键材料上。”

马丁认为，无论当前是否发生任何危机，美国弹药生产的工业基础需要进行系统性的长远改革，这是一个迫切需要解决的国家政策问题。“这不仅仅是关于锑，我认为制造弹药所需的所有元素都是至关重要的，包括工厂能力，包括熟练的劳动力，包括应对（需求）激增的能力，所有这些领域都有缺陷，必须加以解决。”

中国早前发布《军队非战争军事行动纲要（试行）》，将于6月15日起施行，要求有效防范化解风险挑战、应对处置突发事件，创新军事力量运用方式，规范军队非战争军事行动组织实施等等。

马丁对此表示，虽然中国大陆此举未必是在做战争准备，但中国大陆明确表示可能会在台湾问题上不惜一战，美国届时将无法从中国大陆获取特定原材料，通常只能在战争初期利用现有库存并随后增加军需品生产。

被问及美国的弹药供应是否足够应对和中国的军事冲突，马丁指出，“这将取决于战争的持续时间和战争的打法，但如果要生产我们所需要的足够多的弹药，美国的工业基础肯定会面临挑战……除了原材料的获取和（应对）任何某种危机，这是必须从整体上考虑和看待的事情，弹药的工业基础在美国迫切需要关注。”