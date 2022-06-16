伯恩斯坐高铁谈“和” 不再“鹰派”？

来源：中评社快评

美国驻华大使伯恩斯近日在社交媒体推文，记述自己在中国坐高铁、并谈到“和”。伯恩斯的推文引发热议，很多人看到其背后所代表的意义。有说中美风向开始转变，伯恩斯也不再如从前那般“鹰派”了。

伯恩斯为美国老牌外交官，一向对华态度“强硬”。去年获拜登提名为驻华大使后，伯恩斯曾于国会听证时多次批评中国。今年3月，伯恩斯抵华就任，结束美国驻华大使职位悬空一年半的局面。伯恩斯是为修复中美关系而来？还是要继续制造紧张？其上任后的一言一行各方都在看。

6月12日，伯恩斯从北京出发，乘坐高铁前往武汉，这是他上任后首次离京。列车行至河南境内，伯恩斯在社交媒体发出一张自己坐在列车窗边的照片，并表示：“刚刚，我乘坐令人赞叹的复兴号列车，以每小时308千米的高速经过了黄河。”

抵达武汉后，伯恩斯前往美国驻武汉总领馆旧址和武汉大学等地参观访问，期间收到一把武大学生赠予他的扇子，上面写有汉字“和”。伯恩斯推文称这是一把意为和谐的扇子，一个有意义的信息是，尽管我们的政府之间存在很大差异，但年轻的美国人和中国人需要继续相互接触。

“和”是中国文化和智慧，博大精深。 “以和为贵”、“与人为善”、“和则两利，斗则俱伤”、“己所不欲、勿施于人”。武大学生赠予伯恩斯一把“和”字扇子，含有深意，而伯恩斯欣然接受，相信会成为美谈。伯恩斯对于中美青年交流的期许，引发了中国网友共鸣。

近期中美高层频密接触，拜登政府考虑削减对华关税。多家美国媒体认为，中美已释放出关系“和缓”的信号，双方竞争的烈度已有降温迹象。伯恩斯坐高铁、谈“和”，契合目前这种趋于“缓和”的氛围。伯恩斯是否不再“鹰派”，不能单凭一事一语断定，还需观察。而武大学生赠“和”字扇子，已表达了期许，希望伯恩斯多做有利两国人民友谊的事情。