法媒：四个月的时间，马克龙成为了乌克兰最讨厌的盟友

来源：法广

作者：阿曼亭

周四法国总统马克龙和德国总理朔尔茨以及意大利总理德拉吉一起前往基辅访问，是当天法国《世界报》的重点内容。该报的一篇文章指出，马克龙是不受乌克兰人欢迎的盟友。法国总统的不要“羞辱”俄罗斯的声明、法国总统坚持与普京对话以及他对基辅迟到的访问，既让乌克兰民众不安，也让乌克兰民众愤怒。

法国《世界报》特派乌克兰首都基辅和乌克兰东部顿巴斯的两名记者托​​马斯·德·伊斯特拉（Thomas d'Istria）和雷米·欧丹（Rémy Ourdan）写道，在战争爆发的时候，巴黎和基辅的关系是很好的。乌克兰总统府负责人安德烈·耶尔马克（Andriy Yermak）当时曾说，马克龙和泽连斯基之间是“卓越的关系”。耶尔马克还说，“两位总统经常互相交谈，马克龙真的很想帮助我们。”当时，法国总统每天都给泽连斯基打电话，询问他的情况，并在与普京交谈之前先与泽连斯基商议。

之后，关系就恶化了。关系恶化的转折点开始于俄罗斯军队从基辅地区撤军，以及俄罗斯军队犯下的暴行被发现。当时欧洲领导人来到基辅表示支持，但马克龙坚持与莫斯科对话，马克龙的做法，被认为是缺乏同理心，甚至被认为是马克龙对克里姆林宫的意图的看法是错误的、马克龙迷失了。

法国《世界报》的两名记者写道，当俄罗斯军队在布查等城镇犯下的暴行暴露之后，美国总统拜登指责俄罗斯军队“种族灭绝”，但马克龙则发表了俄罗斯和乌克兰是“兄弟民族”的言论，并引发争议。乌克兰外交部发言人奥列格·尼科连科（Oleg Nikolenko）评论说：“乌克兰和俄罗斯在历史上关系密切，但是当第一批俄罗斯导弹袭击乌克兰城市的时候，两个兄弟民族的神话就被打破了。他说，“兄弟民族”是不会杀害儿童、射杀平民、强奸妇女或破坏其“兄弟”的房屋的。

之后，当基辅于5月8日和9日纪念1945年战胜纳粹时，马克龙在欧洲议会演讲时吁请，面对俄罗斯，“永远不要掉入羞辱或复仇精神的诱惑”，而这则激怒了乌克兰人。《世界报》两名记者表示，马克龙向莫斯科发出信号的时机，不仅被视为缺乏机智，而且被视为是政治错误。乌克兰外交部长德米特罗·库莱巴反驳说，“不应该向普京提供让他挽回面子的出路，否则他将会继续侵略”。

在随后的几个星期里，法国在乌克兰加入欧盟问题上的立场，让情况更加糟糕。马克龙当时提议创建一个“欧洲政治共同体”，从而让基辅能够在这个框架内加强与欧盟的关系，而不需要等待“数十年”才能取得欧盟成员国的资格。马克龙的这一提议被视为又一个不友好的姿态。

法国新任外交部长科隆纳（Catherine Colonna）于5月30日访问了基辅。期间，她试图消除误解，表示巴黎支持乌克兰的领土完整和主权。她还说，法国希望“让俄罗斯继续侵略的代价大得无法承受”，并将“继续并加强”给乌克兰交付武器。乌克兰外交部长对法国提供军事装备表示了感谢，他提到了在乌克兰士兵中非常受欢迎的凯撒炮，并强调“这些不是唯一的来自法国的武器，对于每一个武器，我们都心存感激”。

不过，法国外长科隆纳的访问很快就被遗忘了。虽然马克龙也提到普京的“历史性和根本性错误”，但马克龙选择了重申“不要羞辱俄罗斯”。就此，乌克兰外交部长冷淡地回答说，“呼吁避免羞辱俄罗斯只会羞辱法国。”

法国《世界报》的两名记者表示，基辅和巴黎之间的问题与其说是法国的政策问题，不如说是马克龙的被认为是蔑视性言论的问题。在布查镇和马里波之后，在俄罗斯军队日复一日的推进之际，没有人能理解法国总统的莫斯科可能被“羞辱”的言论。在不到四个月的战争中，马克龙成功地成为了乌克兰最讨厌的盟友。