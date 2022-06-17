激活民间投资潜力 中国稳经济政策应出尽出

来源：金融时报-中国金融新闻网

作者：马梅若

中国国务院总理李克强6月15日主持召开国务院常务会议，部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施，持续为中小微企业纾困解难。

这是在此前稳经济一揽子政策措施基础上的深化和细化。具体来看，本次会议部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施，更好扩大有效投资、带动消费和就业；确定阶段性缓缴中小微企业职工医保单位缴费，加力支持纾困和稳岗；决定开展涉企违规收费专项整治，部署缓缴行政事业性收费。

“近期稳增长稳经济政策频出，反映了决策部门对我国经济下行压力加大的高度重视。”万博新经济研究院院长滕泰在接受《金融时报》记者采访时表示，相对于4月份、5月份而言，预计6月份经济会有明显恢复，经济呈“V”形增长。但他也提示，还要观察疫情变化，当前经济恢复仍受疫情防控等因素制约，不能盲目乐观。

抓紧推动存量政策落地 增量政策需注重协同配合

一个月以来，政策重心可谓是“抓落实”，包括此前连续两次召开的国务院常务会议都围绕稳增长部署了专门工作，多部门多地配套政策也已加快出台。

这些政策已初见成效。“从近期公布的经济、金融指标来看，国内物价稳定，经济呈现明显恢复态势，反映出此前国内出台的一揽子助企纾困、稳增长政策效果正在逐步释放。国内物流、产业链供应链逐步恢复常态，生产生活秩序也稳步恢复。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《金融时报》记者表示。

当前，稳增长政策仍需进一步落实。受访专家大多认为，当前处在一个“存量政策落地、增量政策酝酿”的关键期。“从目前来看，受前期疫情影响，稳增长政策落实的强度还有提升空间。”招商证券研发中心联席首席宏观经济分析师张一平对《金融时报》记者表示。

对于本次会议提到的“抓住时间窗口，注重区间调控，既果断加大力度、稳经济政策应出尽出，又不超发货币、不透支未来”。张一平认为，稳经济政策在注重节奏和力度的同时要加强协同配合。“增量政策应围绕稳就业保市场主体展开，货币政策还需要与财政、就业、产业政策联动才能更好发挥稳增长效果。”他表示。

滕泰也认为，货币政策要在有力有效实施的同时不搞“大水漫灌”，这就对宏观调控政策精准施策、提质增效提出高要求，客观上需要多部门配合，总量与结构工具协同发力，并积极深化改革，为市场主体营造更加适宜的环境。

周茂华提出，要短期纾困和长期结构优化并举。他建议，政策重心需要为受困行业企业和群体提供有力有效的政策帮扶，共渡难关；财政发力同时增强民间投资吸引力，合理加大有效投资，带动就业，促进消费加快回暖，实现短期稳投资、中长期促进产业结构优化，为经济发展增后劲。

稳定民间资本预期 扩大有效投资

扩大有效投资也是本次会议的重点议题。会议指出，扩大有效投资，要注重启动既能补短板调结构、又能带消费扩就业的一举多得项目，调动各方积极性，并特别强调，“民间投资占全社会投资一半以上，要坚持‘两个毫不动摇’，加大政策支持”。

中国首席经济学家论坛理事长连平认为，对于扩大有效投资，基建投资仍是当前稳增长的“压舱石”。会议提出“要在‘十四五’规划102项重大工程和国家明确的重点建设领域，选择一批示范项目吸引民间资本参与”，对此，连平表示，融资得到充足保障下，要调动更多社会资本参与的积极性，拉动投资保持较快增长，应该优化项目审批程序，使项目资金始终保持充沛状态，打破资金无法匹配到项目的窘境。

对于如何调动民间资本积极性，滕泰从两方面提出建议，一是提高市场需求，引导良好预期；二是降低民间投资的综合成本。“前者的关键在于稳消费，只有消费市场活跃了，民营企业有良好的收入预期，才会扩张投资。而降低企业综合投资成本的关键，要在切实降低企业融资成本上多下功夫。”他表示。

“要多方面提供支持，保护民间投资合法权益。”周茂华表示。本次会议也明确，开展涉企违规收费专项整治。周茂华认为，要完善相关法律制度规范，提高监管效率和违法违规成本。此外，他强调，调动民间资本积极性，必须严格履行承诺，为符合一定条件的民间投资项目给予充分融资等保障，健全收费回报机制等。