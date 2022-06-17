中国汽车消费“遇冷”，经销商面临“生存”困境

来源：华夏时报

作者：刘凯、翟亚男

由于疫情反复，缺芯危机的持续影响等，中国汽车产业受到了极大的冲击。对于经销商而言，前期的库存状态加剧其资金困难，纾困难题较为突出。但随着多种促进汽车消费的政策出台，5月全国乘用车零售同比降幅16.9%，较4月的下降35%改善17个百分点，改善较大，稳产保供举措逐步显现效果。各地经销商都在全力抢抓二季度最后一个月重要窗口期，在稳定二季度产销形势的同时，力保全年预期。

多重因素打压汽车经销商

汽车产业受到了重创的同时，汽车经销商也压力山大，虽然目前疫情稍有好转，但整体市场情绪依旧没能恢复，消费者普遍处于观望状态。

日前，中国汽车流通协会发布“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示，2022年5月份，中国汽车经销商库存预警指数为56.8%，同比上升3.9个百分点，环比下降9.6个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。

中国汽车流通协会副秘书长王都在月度分析会上表示：“今年以来，汽车消费大幅回落，5月中国汽车经销商库存预警指数为56.8%，较4月略有好转，但仍处不景气区间。不过近期发布的政策组合拳，将有效缓解全行业经营困境，提振企业信心。”

虽然汽车市场在5月份已经开始有复苏迹象，但短时间依旧无法恢复到正常状态。经销商协会也表示，大部分经销商难以完成上半年销售任务，这也致使部分4S店出现了降薪裁员情况。

对此，王都坦言：“5月份，4S店平均进店客流量下降了45%，多家4S店员工面临失业的风险。”在中国汽车流通协会调查的85座城市当中，有28家经销商因为当地防疫政策规定闭店时间超过一周。与此同时，有七成的经销商表示客流量下降幅度在50%一下，有三成超过50%。客流量的骤减也使经销商无法完成制定的任务量，而此前的订单也由于物流受阻不能及时交付，资金回笼慢。在多重因素的影响下，经销商的营业收入大幅减少，人员成本压力大，致使部分经销商出现裁员情况。在本次调查中，有四成的经销商出现了不同程度的裁员，人数在1—10之间。

位于北京主营日产品牌的某4S店经销商对《华夏时报》记者表示，由于疫情影响，客源至少减少了三分之二，客流量的降低，致使成交量也大幅下滑。而且，很多要换车的消费者也都推迟或者不换了。

除裁员外，部分品牌也出现了退网关停的情况。根据中汽协数据显示，2022年前4个月，已经有超过1400家4S店退网关停，平均下来，每天约有11家4S店退网。

业内人士表示，今年与疫情刚爆发时销量下滑所遇到的情况不同。疫情刚爆发的时候虽然影响较大，但在下半年就有了一定反弹，当时市场情绪也得到了恢复。而今年已经是疫情爆发的第三个年头了，虽然有所控制，但市场情绪却不断出现下滑，这导致很多消费者不敢去购买汽车这类大宗商品。

车企帮扶共渡难关

在多重因素的影响下，过去两年，4S店退网、降薪裁员等消息屡见不鲜。为了提振汽车消费，保证4S店的“生存”，5月31日，财政部、税务总局发布《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元（人民币，下同，6万2000新元）的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。此前，多个地方政府也推出了刺激汽车消费的相关政策。“政策组合拳能够缓解汽车流通行业的经营现状，提振车企和经销商的信心，改善经销商的生存状况。”王都认为，这次实施的减征汽车购置税普惠政策，适应了汽车消费需求的变化，可以覆盖到90%以上的车型，自主品牌和合资品牌的车型都能够被覆盖。

有了宏观政策的加持，车企也在通过进一步减免购置税来助力4S店提升销量。例如，捷途汽车推出了100%减免购置税的政策，此外还叠加至高5000元的汽车下乡补贴。长安汽车推出了“部分车型享购置税全免或至高减免120%（含国家减征部分），此外承诺还有购车金融消费券可领。

而除了提振销量，不少车企也开始给予经销商一定的资金补助，用于维持4S店人员工资及日常开销。同时也会减少或者免除所制定的销量目标，为经销商减缓压力。别克汽车相关负责人表示，将转变考核方式，减少对各车型的具体考核，考核销售总量。

车fans创始人孙少军表示，车企对经销商实施帮扶的方式有两种，第一种是取消考核，让4S店无需亏本卖车，同时减少库存，让他们有机会喘息，这方面全部品牌都在做。第二种是给予一定的补贴助其渡过难关，当前部分品牌已经在实行了。

面对困境，经销商也对下半年做出了一定的“自救”计划。龙口金领别克4S店市场经理对《华夏时报》记者表示：“下半年将开展巡展外拓，走访企业等推广措施，通过走出去的方式带动消费者的购车热情。”诸城润华别克4S店市场经理则表示：“将增加线上渠道开拓，进行直播引流；对受疫情影响车源的车型（君威、君越、GL8陆尊、昂科旗等）内转外调，尽量满足订单需要；开展异业合作，特别是驾校、知名餐饮、中高档小区物业等。”；北京汽车鹏元4S店销售经理告诉记者，在疫情得到控制后，将结合主机厂给予的优惠政策，推出团购会等线下活动，提振汽车销量；呼和浩特凯迪拉克4S店经销商表示，将对提振汽车销量推出促销政策，针对遇到的问题，上传下达，快速响应，奋力博市场一席之地。

不可否认，经销商当下面临巨大压力，但就当前来看，整个汽车行业都存在不小的困难，在此情况下，谁都不会置身事外。在接下来的时期，车企与经销商将会联合起来，共同拉动汽车消费早日恢复到正常水平。