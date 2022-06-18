跟不起土耳其“要价”，瑞典芬兰加入北约还有戏吗？

来源：新京报

作者：徐立凡

据媒体报道，北约秘书长斯托尔滕贝格6月15日承认，评估瑞典和芬兰加入北约时过于乐观,没有考虑到土耳其随后提出的问题。

自5月瑞典、芬兰提出申请加入北约后，虽然没有明确划定“入约”时限，但两国其实一直希望在6月29日北约马德里峰会期间，谈妥这件事。但现在看来，这显然已成不可能完成的任务。而土耳其明确的反对立场，不是唯一原因。

瑞芬两国都跟不起土耳其的“要价”

此前京酿馆已谈过，瑞芬“入约”受阻是因为土耳其强烈反对。

土耳其对瑞典、芬兰收容库尔德工人党和居伦运动的支持者极为不满。多年来，库尔德工人党和居伦运动都被土耳其认为是“肘腋之患”，不遗余力进行打击。

土耳其曾经要求瑞典、芬兰引渡库尔德工人党（PKK）和居伦运动支持者，但遭到拒绝。2019年土耳其进入叙利亚北部，对叙库武装民主联盟党（PYD）、人民保卫军（YPG）采取军事行动后，瑞典、芬兰还对土耳其实施了武器禁运的制裁。

因为这些恩怨，土耳其反对瑞典、芬兰“入约”，并声称“北约不能成为支持恐怖主义的组织”。

其实，瑞典、芬兰为加入北约，在土耳其关心的库尔德人等问题上已有所松口。但是，现在只有PKK被美欧、土耳其认定是恐怖主义组织，叙利亚境内的PYD与YPG，只有土耳其认定是恐怖主义组织。

即使瑞典、芬兰有意改变针对境内库尔德人的政策，也需要师出有名。在PYD与YPG不被认为是恐怖主义组织的情况下，瑞典、芬兰要改政策，从严对待其支持者，势必引发政治风波。所以瑞芬两国也不敢妄动。

也就是说，对于土耳其的“要价”，瑞芬两国现在跟不起。

土耳其担心自身在北约更加“另类”

还要看到，土耳其在北约几乎是唯一的“另类”国家，无论从宗教文化、发展水平还是地缘政治考量上，与北约其他成员国都不一样。

这一点，在土耳其与希腊的世代之争中已经表现得很清楚。

1821年至1829年的希腊独立战争，希腊就得到了英法等国的支持，从奥斯曼帝国中顺利分了出去。

1912年的巴尔干战争，希腊再次得到列强援助，打败土耳其，还得到了包括克里特岛在内爱琴海的大部分岛屿。而这片海底现在蕴藏丰富的天然气资源。

1974年希腊与土耳其在塞浦路斯发生战争，希腊一度退出北约，而美国为维护北约团结，停止了对土耳其的军事援助，差点让土耳其站到苏联一边。

这两年希腊和土耳其为争夺东地中海天然气资源剑拔弩张，西方国家又站到了希腊一边。一个明显的例子是，2019年希腊设立的东地中海天然气论坛，把土耳其排除在外，遭到土耳其强烈反对，但美国、法国等国都成了论坛的观察员。

1980年希腊二次加入北约时，土耳其并没有阻挡。但这并没有改善两国关系，令土耳其大为后悔。

瑞典、芬兰被称作“成熟民主国家”，与土耳其也有旧怨，如果顺利“入约”，土耳其将更显“另类”，甚至陷入孤立。这是土耳其绝不愿看到的。

瑞典芬兰或因受阻冻结“入约”申请

此前《经济学人》称，瑞典、芬兰可以通过“特别程序”快速加入北约。但是，这个“特别程序”并不存在。

加入北约，程序至少有四步：有意加入者向北约递交意向书-得到批准-北约起草加入议定书，并由各成员国和希望加入的国家代表共同签署-北约各国国内批准。

土耳其现在将其挡在了第三步和第四步。而就算土耳其不阻挡，瑞典、芬兰5月刚提出申请，希望在6月底马德里峰会就加入北约也是不可能的。

从土耳其的角度说，向西方国家展现强硬姿态是一次外交胜利。在土耳其通胀率超过了70%的情况下，这场胜利是埃尔多安需要的，有助于阻止其支持率进一步下滑。

但对于瑞典、芬兰两国来说，难以“入约”就是一次重大失败。这场失败还可能与瑞芬两国现在的通胀率挂起钩来带来政治动荡。

5月份，瑞典通货膨胀率上升至7.2%，这是瑞典自1991年以来的最高水平；芬兰5月通货膨胀率升至7%，为1990年以来的最高水平。

其中，芬兰通胀的原因之一是电价上涨。由于参与制裁俄罗斯，芬兰宣布今后将从瑞典输电，俄罗斯为此停了对芬兰的电力供应。

在通胀和难以快速“入约”的背景下，瑞芬两国政府现在必须考虑“止损”的问题了。

6月14日，芬兰总理马林已表示，如果在6月底的马德里北约峰会之前未能与土耳其达成协议，将面临局势冻结的风险。

上一个顺利加入北约的国家是北马其顿，因希腊反对其原来的“马其顿”国名而耗时数年，最终付出了改国名的代价。这次瑞芬两国能出多大代价？