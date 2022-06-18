“错都大陆” 台政府何时自省？

来源：联合报

作者：洪秋心

去年中国大陆禁止台湾凤梨、释迦、莲雾输入，如今暂停石斑鱼进口，农委会主委陈吉仲怒声明，台湾石斑鱼无虞，是大陆片面违反国际规范。但是，石斑鱼到底有无使用禁药、运送过程是否有疏漏，都未能从政府官员口中得知；蔡英文总统昨天更批对岸，再度违反国际规范。好似民进党掌朝六年，心仍在野，自省是别人的工作，仅急切指称都是大陆的问题，但事实是，台湾对大陆贸易依存仍居高不下。

适逢选举年，从疫苗进口纠结名称，到农渔产品被大陆停止进口，政府让“抗中保台”手法成为“抗中饱台”，不分青红皂白拉高“反中”情绪，将人民的民族情绪填满，更喂饱民进党年底的选票。

当美国屡次发表挺台论述；近日，蔡英文总统参加“哥本哈根民主峰会”，更阐述台湾是全球民主联盟不可或缺伙伴；但现实是，台湾未加入印太经济架构，也无法参与环太军演。当台湾试图突破打压，以民主之姿立足，其状态，如韩剧《我的出走日记》主人翁们一步步找到自己定位、认识自己，最后从自我框架与社会眼光中解放。

剧中，二哥昌熙本认为自己是个一韩元硬币，但离开职场，经历母亲猝逝后，最终接受自己的特质，找到存在价值与活著的目的，原来是相对七十七亿个一韩元硬币堆成的那座山。台湾政府现今仿佛自认为一枚硬币，经美国以民主做为号召，加入欧美强权代表的硬币堆中，集结如一座山，对抗中、俄。

实际上，台湾自身价值，应该不仅限于喊民主自由、遇事先消费“抗中保台”；如同昌熙不满工作、收入及生活，但他仍尽可能善良对待客户与同事，即使离职仍收到礼物。台湾更应认清自身特质，若无法断绝与大陆贸易，势必要从“抗中保台”框架中出走、解放。

面对贸易对象所释出问题，台湾应诚实面对，平等对待客户，不因特定国家先反弹质疑；政府有责任对全民说明凤梨的介壳虫、石斑鱼含禁药的结果，不仅是商誉，也是政府尊严问题。正如剧中“出走同好会”三原则：原则一，不假装幸福；原则二，不假装不幸福；原则三，在心里诚实面对自己。

政府总是拿“抗中保台”红利，忽视该解决的问题，官员们总呼喊台湾不幸福，是因为大陆阻挠发展；或台湾很幸福，因为美国挺台湾，美国或大陆，都仅是以自身利益为考量；台湾更应理性、冷静应对，不随美国情绪起伏，更要诚实面对与大陆的往来问题，并有责任向全民交代，非鸵鸟心态，以状告WTO此缓不济急方式，回避该如何为农渔民辛苦产出产品解决问题。

台湾政府需要真正认清台湾在美中政治、贸易战中的地位。台湾要显示力量与价值的软实力，让台湾人骄傲地说，台湾不是硬币，而是独一无二且壮丽的一座山。