张亚中喊辩论 剑指朱立伦一人乐队

来源：联合报

作者：程远述

国民党主席朱立伦访美行大动作宣示“亲美”，企图撕下国民党“亲中”标签，争取中间选民支持，更不惜套用前总统陈水扁所说，称九二共识是“没有共识的共识”。先不论党外成效如何，蓝营内部已先引爆争议，张亚中今天喊出党内大辩论，正是剑指朱立伦：究为个人意见？还是代表党？

朱立伦的问题不单只是“九二共识”这块神主牌的扛起与放下，据了解，朱此次赴美“新论述”，几乎没和党内商议过，回台引发争议后，党中央急着灭火、重申九二共识。

前总统马英九执政时奉为圭臬的九二共识，曾是两岸来往的通关密语，但在中国大陆以“一国两制”、“反分裂法”等加大对台统一力道，以及中、美进入竞争态势，在“反中”的主流意见下，九二共识不但面临挑战，也让把九二共识作为招牌的国民党，陷入提不出更好论述、每每被绿营“反中牌”打到无还手之力的尴尬处境。

作为第一大反对党，国民党亟需有力的两岸政策论述增加政治分量。朱立伦求变的决断，可以理解、甚至可以肯定。

不过，朱立伦虽有前任主席江启臣喊改变的手势，却似乎缺少扩展意见征询、凝聚党内共识的身段。不仅在桃园市长、苗栗县长提名人选风波中，朱的强势与缺乏沟通引起反弹，且更早之前，他一路在公投、中二立委补选败战，都显示领导威望与政治能量需要“充电”。

作为党主席选举强力对手的张亚中，提出两岸政策大辩论之议，虽然辩论形式不一定适合国民党，但“勇于改变”的朱立伦，至少应注重党内凝聚共识与沟通的需求。

朱立伦结束访美回台时，曾抱怨隔离检疫天数太长。但他更该思考的是，不该让“朱立伦一人乐队”，将自己“政治隔离”于小小决策圈内。