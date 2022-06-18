石斑仅冰山一鱼　扛不动两岸冰封

来源：中评社

作者： 林淑玲

大陆因台湾石斑鱼残留禁药，宣布自6月13日起暂停进口。台湾渔业署统计，台今年已出口大陆及香港达3059公吨，暂停出口后推估3600公吨受影响。对此蔡政府制式推出因应措施，宣布砸新台币10亿纾困，呼吁全台民众吃石斑抢救。蔡英文17日也赶到高雄市永安区产地安抚。事实上，石斑鱼问题只是冰山一角，台湾若持续与大陆对抗，两岸不接触，以台湾对大陆经济的依赖、恶化的区域情势，台湾是扛不住的。

蔡英文17日到高雄永安探视石斑鱼养殖户，根据渔业署报告，去年全台养殖面积为1526公顷，产量约16940公吨，主要产区为屏东占40%、高雄及台南各占25%，养殖物种以龙虎斑、龙胆石斑及青斑等。台湾石斑目前有9成以上是销往大陆，3600公吨高价鱼货的去化将是沈重的挑战。台官方所谓的因应措施，只是把之前凤梨、释迦果与莲雾被大陆禁运的方案拿出来照抄，简而言之就是丢预算下去砸，钱花了，不见得有用。

台湾公务人员协会前理事长李来希日前在脸书发出一则图文揭露弊端，他表示台湾一颗金钻凤梨卖新台币65元，台湾凤梨一颗在日本只要100日币，约新台币22元多，令他忍不住大酸：“看来台湾人辛苦栽种的凤梨，是免费奉送日本人吃的？这就是两岸关系紧张的后果。”

为何造成这现像？就是台湾官方的假大空工程所致，为了做表面功夫，砸了很多钱补助出口商把凤梨运到日本，因逆市场机制，造成不管品质，低价抢运赚补助等扭曲现像。可以预见接下来高价且台湾市场有限的石斑鱼问题一定更严重，民进党高官拍着胸脯说，凤梨可以解决，石斑鱼也没问题。最后免不了又是一阵假大空，试图花钱摆平。

台官方然后再以赴世界贸易组织（WTO）控告大陆来唬弄台湾民众，事实上从去年的凤梨到现在，没有一项告得成。第一，大陆以药检为由禁运一定有根据，第二，台湾禁大陆的农产品更多。民进党政府要这么说，充其量只是宣传。

民进党政府把两岸关系弄得这么差，根据“农委会”今年1月出炉的农业贸易统计，大陆仍是台湾农产品外销最大出口地，年出口值为11亿1985万7000美元，比2020年10亿1741万美元增加10.1%。排名第二的美国占16.3%、年增率36.7%、排名第三的日本占13.6%、年增率1.4%。



从以上数字可以看出，民进党政府一再强调要开拓大陆以外的市场，可以让农渔产品卖到更好价格，并不容易。日本、美国等对农渔产品进口标准更高，如果那么简单，出口第一位就不会是大陆。大陆距离台湾近，语言等各方面容易沟通，早些年两岸关系好时，大陆对台湾产品的进口也比较松，现在各方面都发生变化，民进党政府要承受这些因果关系。

再来看，大陆暂停进口台湾凤梨、释迦果、莲雾、石斑鱼冲击台湾市场，民进党政府第一个反应都是骂大陆，而不是检讨自己，药检问题出在哪里？供货商有无弊端？以及做任何生意应有的分散市场风险概念。去年凤梨、莲雾、释迦出事时，为何没有学到教训？让石斑鱼又再次发生。如果照“农委会”这几天所祭出的因应措施，“下半年要锁定美国、新西兰、加拿大和欧盟等潜力市场，辅导业者与当地百货、超市、餐影等通路合作办理促销活动”，早开始做就不会有大陆暂停进进口，台湾措手不及的事发生。这除了怪自已，能怪别人？

台湾出口农产品因药检不合格被禁运不时发生，去年3月香蕉因为农药超标遭到日本退货，事隔一个月又被日本验出超标；去年6月新西兰也检出台湾荔枝和芒果有东方果实蝇暂停输入，这显示台湾水果早就不是生产管理严谨的金字招牌。针对这些案子，台湾也不敢去骂日本、骂新西兰，高层官员动不动恶脸相向开骂大陆打压，只会让大陆民众更加失去对台湾农产品的好感，让两岸关系更恶化，讨不到任何好处。

根据大陆海关总署2022年1月发布的统计，2021台湾对大陆（不含香港）出口总额近2500亿美元，贸易顺差达1716亿美元。台湾一年要赚大陆这么多钱，却要把两岸关系搞这么差，石斑鱼只是小事，如果不诚实面对，迟早会出大问题！