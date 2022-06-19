拜登取消中国商品关税的影响

来源：中时新闻网

作者：杨永明

面对美国内40年来未见的通膨，拜登正在考虑取消部分中国商品进口关税，因为物价飙涨已经导致他的支持率暴跌。这两周美国媒体指出，拜登倾向于放宽部分关税，但尚未做出最终决定。

持续的通膨打击了消费者信心，将股市推入熊市，而美国联准会大幅加息动作，反而让市场担忧经济衰退。拜登也抱怨，他的经济政策成就正被高油价和通膨所侵蚀。面对通膨，联准会缩表、升息，但效果有限，美国5月CPI年增率达8.6%，创下1981年12月以来最高。

探究通膨居高不下的复杂原因不是本文的目的，QE、能源、供应链、贸易战与俄乌战争等有不同程度贡献。重点是通膨导致的经济与政治问题，使得拜登政府在用尽其他工具之后，大概仅剩降低中国商品关税一途。

从2018年中开始，特朗普政府对数千种约3500亿美元（4867亿新元）的中国进口产品征收全面关税，当时声称这将可压制中国经济发展并进行公平贸易。不过，关税制裁并没有达成预期效果，2018年中国对美贸易出超达4192亿美元，但是2021年中美贸易逆差还是有3553亿美元，显示美国需要中国制造商品，即使是多负担关税成本。简言之，特朗普的贸易战失败了，反而增加了美国人的支出成本，所以拜登最近都以“特朗普关税”称之。

其实，是否要取消中国关税已经在拜登内阁辩论了几个月，且其中分歧相当大。财政部长耶伦和商务部长雷蒙多都赞成取消部分商品关税，但贸易谈判代表戴琪反对，她认为这会影响美国劳工权益，并削弱与中国谈判的筹码；加上戴琪要提出《印太经济架构》对付中国，怎能取消中国商品关税！

如果拜登真的决定要削减关税，作法会如何？当然不太可能取消所有中国商品关税；各方分析认为会修正关税结构，一方面取消或降低部分消费品的关税，这部分争议不大，消费者感受较明显；但另一方面，一些大型工业产品如钢铝较不可能列入，甚至提高对半导体或电池等中国政府补贴的高科技产品的关税。

拜登取消或降低中国商品关税既是经济、也是政治议题，从美国国内、中美双边到国际经济层面都会产生不同程度的影响，大概在美国通膨、美国选举政治、美国《印太经济架构》、中美贸易与中美关系四个层面。

首先，取消或降低中国关税应该会减少通膨压力，问题是眼前此举还能有多少效果？华盛顿的彼得森国际经济研究所年初的研究认为，如果废除所有特朗普时期加征的中国商品关税，可让CPI指数下降1.3%，或至少能立即降低0.25%到0.3%。虽然关税取消后，中间商与零售商也要等到下批进口商品才能反映价格，但是媒体与股市会有一波降税效应。

其次，取消或降低中国商品关税仍然对年底期中选举会有影响，特别在共和党为主的南方与中西部，而且会持续成为下届总统竞选的分歧问题。取消关税是否会触动点燃美国媒体与政治人物强烈的反中情绪，拜登会被指控帮助北京经济摆脱困境，但却没有帮助美国工人生活。

第三是对《印太经济架构》（IPEF）的影响，可能使得原本就不被看好的IPEF，更加失去对亚洲国家的吸引力和强制力。IPEF是要在关税减让之外建构亚洲经济新秩序，在美国重视的关键产业与供应链建立新标准与规则；如果现在大幅取消或降低中国商品关税，则短期内亚洲国家不太愿意与美国进行，任何缺乏关税减让或市场准入的贸易谈判。

第四是对中美贸易与中美关系会有正面影响，但最有可能是“贸易战暂缓、科技战加温”。前述提到拜登可能打造新的关税架构，消费品关税取消、关键产业关税不变或提高，这是扩大科技战的管制与关税的双重策略；同时如何避免因关税减少，美国企业将其供应链留在中国，从而削弱白宫将就业机会带回美国的诉求。总之，拜登不会让取消中国商品关税被解读为是对中国示好或示弱。

在严峻通膨压力下，影响民主党期中选举选情，拜登为了缓通膨、救选情，可能取消部分中国商品关税。但是，拜登决策经常是犹豫不决，瞻前顾后的政治洁癖。因此最后，拜登也有可能完全不碰中国关税议题，就算真降也是半套，因此美国通膨很难在短期内看到大幅变化。