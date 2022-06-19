乌克兰需要有政治前景，但必需对欧盟的扩大进行反思

来源：法广

作者：阿曼亭

在法国总统马克龙、德国总理朔尔茨和意大利总理德拉吉一起前往基辅之后，欧盟也建议给予乌克兰入盟候选国的地位。法国《世界报》表示，这一提议将在6月23日至24日的欧盟峰会上得以讨论，届时，欧盟27个成员国的领导人应该会一致就此开绿灯。

就乌克兰的欧盟前景，周五的法国世界报发表了社论，标题是：给与乌克兰欧洲的航向。

社论写道，访问基辅的朔尔茨、马克龙和德拉吉吁请“立即”给与乌克兰入盟候选国的身份。但是，对欧盟的扩大必需进行更广泛的反思。

社论表示，6月16日一起前往基辅的德国、法国、意大利和罗马尼亚的国家元首及政府首脑们，他们想要的，不仅仅是重申，自差不多四个月前俄罗斯发动战争以来，欧盟对乌克兰的不懈的支持。在武器继续嘶鸣吼叫的情况下，不再是做一些具有象征意义的事情的时候了，乌克兰要求军事援助，以便能够继续和入侵者战斗下去。但是，乌克兰也需要有一个政治前景，这样，乌克兰人以欧洲核心价值观的名义所做出的巨大牺牲才会有意义。

朔尔茨、马克龙和德拉吉被指责不冷不热、模棱两可，或者是他们领导的国家的公众舆论已经开始对战争感到厌倦。他们知道，大家都在瞩目他们在给与乌克兰政治方向上能做什么。在6月23日至24日的欧盟峰会的前夕，他们迈出的脚步是够大的了，他们恳求“立即”给予基辅入盟候选国的身份。虽然这一地位并不涉及任何与安全有关的规定，但这一承诺还是为重大政治突破开辟了道路。对于给自己设定这一目标的乌克兰总统泽连斯基来说，这是他个人的胜利。

然而，《世界报》社论表示，虽然乌克兰的欧盟前景是非常有希望的，但是这一前景只是不完善地回应了当下的紧急情况。入盟的过程是繁重的和漫长的，这和战争以及战争的后果是相冲撞的。早在俄罗斯入侵之前，乌克兰就因其国家机构的脆弱而闻名，过去从来没有过任何一个这样的国家，在一场肆虐且边界受到挑战的冲突中，开始如此马拉松式的入盟进程。

5月9日，在斯特拉斯堡，作为欧盟理事会主席的法国总统马克龙在欧洲议会前勾画了一条叫“欧洲政治共同体”的道路。可以说欧洲政治共同体是入盟候选国的前厅。但这个想法受到了包括乌克兰在内的人的冷淡，他们尤其将它视为一种没有希望没有前途的东西。

但是，《世界报》的社论表示，欧洲政治共同体这一经过讨论和修改的结构是有可能有助于乌克兰人在政治上与欧盟建立联系的，而不需要等待可能会持续10多年的漫长的入盟进程。当然，这是有条件的：它不应该是一个替代的解决方案，而应该是入盟进程的补充轨道，另外，它还有可能为乌克兰已经从中受益的欧盟的支持提供框架，如果欧盟27国兑现乌克兰重建承诺的话，欧盟的支持是只可能越来越大的。

社论还表示，对欧盟的扩大进行反思是非常必要的，因为涉及到的国家不只是乌克兰。包括北马其顿、黑山和阿尔巴尼亚在内的其他国家，如果他们在欧盟的优先顺序上被降级的话，会非常不满的。马克龙表示，入盟候选国的地位“也意味着要考虑西巴尔干地区和周边地区、特别是摩尔多瓦的情况。”摩尔多瓦在其德涅斯特河沿岸也有亲俄分裂主义问题，摩尔多瓦担心分裂主义冲突会破坏稳定。总之，欧洲人必须要表现出创造力才能解决问题。