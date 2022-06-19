学者：新一届港府要寻求良政善治

来源：中评社

作者：郭至君

7月1日，香港将迎来新的政府管治团队，候任特首李家超在竞选之时就不断强调新特区政府的工作要“以结果为目标”，对此，香港中国学术研究院常务副院长、中国社科院台港澳研究中心主任、全国港澳研究会副会长黄平在接受中评社记者专访时予以了肯定，他认为，说一千道一万，就是最后还是要看施政达到没达到目的和目标，有没有见到效果。李家超先生这样讲，就表明要务实解决问题。这是实事求是的态度。



黄平说，香港今天的一些老问题还没解决或没解决好，例如前面提到的民生改善、人心回归等问题，又增添很多新问题，包括如何保住国际金融中心地位等，毕竟香港不是世外挑源，现在世介面临百年未见之大变局、国家正朝着第二个百年目标奋进，国际关系周边关系也在变化调整之中，各类预知和无法预知的风险、挑战、危机、不确定性很多，在这种情况下，强调以结果为导向，是很务实的态度，否则就会迷失掉，不知所措，或不知从何着手。

“现在大家对新一届政府期望很高，新一届政府上来之后应该认真总结过往25年的经验以及教训，既保持繁荣稳定，也寻求良政善治，这样，我们才能在原有基础上做得更好。良政善治也包括我讲的“四个要”（注：底线要守住、发展要保住、民生要兜住、人心要搂住），虽然不能说立刻就完全做到、做好，但是应该务实地朝着不断改善的方向前进。”

黄平也指出，中央全面准确贯彻“一国两制”方针的决心从没有动摇，更不会改变。这是习主席明确对李家超讲的。有了中央的全力支持和特区政府对“一国两制”的坚守，香港各界也应积极参与到建设香港发展香港的事业中来。中央、国家会按照宪法和基本法来确保香港繁荣稳定，香港自身也应该从多方面进行努力，各行各界都共同努力，而不止是特首、特区政府，这样才能使得新一届政府有一个良好的开局。