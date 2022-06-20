俄乌战争决胜关头，盟国迫和压力已现

来源：台湾《联合报》社论

俄乌战争进入决胜关头，俄军全力攻打乌东，尤其是北顿内次克，之前马立波被围困投降的场面恐将重现；而乌克兰的国际支援也面临枯竭，盟国希望乌克兰能与俄罗斯停火谋和，泽连斯基仍在抗拒，但更凸显了代理人战争的悲哀。

北顿内次克是乌克兰目前最大战场，拿下这块区域，卢甘斯克就全部脱离乌克兰的控制，不过现在仍有几百名乌军和数千名民众被围困。问题在补给，三座联络桥梁全被炸毁，每天有一、二百名军人阵亡，数百人受伤。美国国防部匿名官员称，预计俄军将在几周内完全控制顿巴斯地区。

除了地面战斗在进行，外交战场的搏斗同样激烈。西方已经不相信基辅能战胜莫斯科，军援只会丢入无底洞，北约盟国与美国15、16日在布鲁塞尔集会讨论下一步要怎么办，是要逼乌克兰与俄罗斯谈和？还是要继续供应武器装备，让乌克兰抵抗下去？

西方正在密切监控接下来战争可能出现的三种情况：第一，俄军持续在乌东顿巴斯地区攻城掠地，直到完全控制原本顿内次克、卢甘斯克两自治州为止；第二，乌克兰守住要冲，战争陷入僵局，并持续数月或数年，造成双方大量伤亡，持续消耗全球经济；第三也是被认为较不可能的情况是，莫斯科久攻不下，不堪战争消耗，重新定义战争目标，就像结束围攻基辅一样，宣布取得胜利，结束战斗，这等于是乌克兰的胜利。

美国虽然承受俄乌战带来的通膨压力，但还是希望乌克兰继续奋战，美国国防次长卡尔说，我们不会告诉乌克兰如何与俄罗斯谈判、谈判什么，应该由乌克兰人自己来决定谈判条件，“我们的角色旨在协助他们抵抗俄罗斯的侵略，而当谈判开始的时候，在后面支持他们。”

不过，12日北约秘书长斯托尔滕贝格会晤芬兰总统后罕见表示：“和平是可能的。唯一的问题是，你愿意为和平付出什么代价？”他更暗示芬兰在二战期间把卡累利阿割让给苏联的例子，并将其描述为“芬兰能够走出二战成为独立主权国家的原因之一。”

目前法德与美英为首的联盟已出现分歧，法德认为俄罗斯不会直接对北约造成威胁，然而战事再延长，会把北约拖进战火，而且因为油价与通膨，会伤及两国经济。

法德也怀疑乌克兰能否击退俄军，认为泽连斯基没有获胜战略。法国总统马克龙曾表示为了和谈，不能羞辱普京，而德国总理朔尔茨被控延迟交付先进武器给乌克兰；他们近期的调子是，俄乌应通过谈判达成停火协定。乌克兰也怀疑法德与俄磋商和谈条件。但马克龙与朔尔茨其实有民意支持，一项欧洲10国的民调显示，除波兰外，其他九国都希望看到俄乌立即停火，即使这意味着乌克兰丧失部分领土。

这也难怪法德义领袖16日连袂访问基辅时，乌克兰官员公开质疑他们是来劝降的，泽连斯基板着脸，但是又不得不接待，因为他们是代表欧盟通知准备接受乌克兰成为欧盟候选国。虽然朔尔茨返德后又说，七大工业国集团将继续支持乌克兰，“需要多久就多久”。但欧盟算盘主要仍希望先逼乌克兰谈判停火，接下来引导它解决与俄罗斯的紧张关系。

战争进入决胜关头，乌克兰虽然力抗俄罗斯，但其实仅是西方的代理人，当后面支持的联盟开始动摇，在战场上又连连失利，能否继续打下去？而如果盟国迫和压力继续涌现，打了一场代理人战争的乌克兰，除剩下废墟外，还必须付出什么代价结束战争，恐怕最后由不得自己决定了。