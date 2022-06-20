台媒：台美贸易倡议 避免好事变憾事

来源：台湾《经济日报》社论

无论在台美或国际经贸场合，近期都不断出现新的发展，跟传统国际经贸互动方式有很大的不同。台湾有必要正确解读其意义及影响，同时让经贸政策能量跟上前进速度，才能因应接下来的考验。

先来解读台美21世纪贸易倡议的密码。这个倡议的意义关键不在名称为何，而在所包含的议题性质。表面上观察，台美所公布的11个谈判项目确实有些梦幻难解，但实际上经过比对，台美倡议几乎可以改名为不含市场开放的“迷你CPTPP”。

这是因为台美第一项“贸易便捷化”正是CPTPP第5章的主题，第二项“良好管制实践”对应到CPTPP第25、26二章，第三项“农产品检疫”是第7章，第四项“反贪污”是第26章，第五项“提升中小企业贸易参与”是第22及24章，第六项“扩大数位贸易受益范围”为第13与14章，第七项劳工为核心的贸易政策，对应第19章，第八项环境与气候行动是第20章，第九项标准化是第8章，至于第十项公营企业则为第17章。最后第十一项“非市场经济行为”虽然CPTPP没有直接对应章节，不过美国在后来2020年签署的美墨加协定（USMCA）中，则出现了相对应的总经政策及汇率操纵专章，同时三方并同意以强化反倾销及反补贴等领域的合作方式回应非市场经济行为。

粗略计算，台美21世纪贸易倡议大概已经涵盖了CPTPP近一半的章节，再加上部分美墨加协定内容，几乎就是当前美国贸易谈判的主要范围。同时不但倡议本身用了“透过谈判以完成协定”的字眼，日前美方更开始在联邦政府公报，针对跟台湾的“谈判方针”开始一个月的公众意见征询程序（相较于此，TIFA谈判从未征询过公众意见）。解开这一连串的密码后可以发现，在美国现阶段没有兴趣跟任何国家或地区讨论市场开放的情况下，跟台湾展开“迷你CPTPP”谈判，等同于启动台美BTA（双边贸易协定）的第一部分谈判。

展望未来，我们关注的重点或许不再是台美倡议是否重要，而是争取BTA多年，机会之窗终于降临后，政府是否有能力掌握良机的问题。既然性质上是“迷你CPTPP”，美国想谈的方向重点其实早已划好，同时台湾又宣称准备CPTPP多年，完成谈判理应跟摘取“低垂的果实”一样容易。今年11月台湾、美国都有大选，力求在此之前至少完成部分议题谈判，将是一个有多重意义的安排。特别是签署“迷你CPTPP”协定，等同于美国认证台湾已经准备好，愈早完成谈判，对争取加入CPTPP的加分效果就愈强。

至于关税、投资等市场开放谈判当然重要，不过要等未来美国风向转变才有可能。事实上，美国工业产品平均关税只有2%，投资自由化程度也高于我国，谈关税反而涉及我国农产品及汽车市场开放，晚谈对台湾比较有利。

另一个试炼，是政府凝聚共识的能力。等待数十年后的天赐良缘果真到来，然而政府在向社会及产业界说明时却感觉吃力。特别是面对外界质疑声不断，甚至成为政治攻防话题时，政府对于“台美21世纪贸易倡议”为何重要？突破在哪？甚至对整体经贸布局的意义，都存在无法有效厘清的困难，连无关政治的产业界都觉得雾里看花，也没有类似美国的征询机制可以表达意见。政府无力化解质疑及挑战的后果，就是台美倡议的价值不断的被侵蚀夺走；除非有故意不说清楚的苦衷，政府对经贸谈判意义的说明及说服社会能力才是需要大幅提升的重点。否则“迷你CPTPP”都无力化解质疑，未来大型CPTPP谈判又要如何凝聚共识？简言之，避免“好事变憾事”，取得产业及社会支持的能力，跟谈判能量一样重要。