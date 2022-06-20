马克龙面临无法治理的法国

来源：法广

作者：安德烈

法国6月19日立法大选的不完全结果显示，总统马克龙的中间联盟遭遇重挫，面对梅郎雄领导的左翼联盟只得到一个相对多数，且是1958年第五共和国创建以来的最小多数，数位马克龙的干将落败，而玛琳娜·勒庞领导的极右翼国民联盟实现历史性突破。没有绝对多数，马克龙和他的政府将被迫为在国会通过每一个改革法案而进行艰苦的谈判。

这是法兰西第五共和国罕见的局面！传统上，法国选民会赋予不久前总统大选的赢家以议会多数，助其实施总统大选期间许诺的各项改革计划。这次是一个“不合逻辑”的例外，这一例外将使马克龙总统未来五年的统治波澜四起。

这次议会选举的结果，一如总统大选所预示的，“两个极端，包围中心”，形成三大政治板块，彻底扫荡了法国传统上左右翼两大党轮流执政的格局。马克龙2017年首次当选总统时已启动了这一进程。当时作为左翼社会党政府的财政部长，马克龙在平庸的奥朗德总统统治末期突然杀出，联合社会党和右翼党派中的温和派和中间力量，最后成功当选总统。马克龙第一次当选总统的结果导致传统大党社会党粉末化，右翼大党共和党虽然也遭遇挫折，至少保住了国会第一大反对党的地位。

这一次，可谓基本消失的社会党通过与激进的法兰西不屈服联合而重生，法兰西不屈服领袖梅郎雄在总统大选以屈居第三落败后，不甘失败，在最短的时间，成功说服社会党、绿党、法国共产党联合起来，使这些本来可能在议会大选中被各个击破的小党最终形成一个强大的左翼联盟。梅郎雄虽然未能实现其与马克龙共治的雄心，但左翼联盟由此成为法国国民议会第一大反对党。

而右翼共和党因其总统候选人大选时获得低于5%的选票而几乎遭遇了社会党上次在议会选举时差不多覆灭的命运，失去第一大反对党地位自不待言，却因其多年深耕地方，最终大约能保住最低50席，最多80席，成为议会第四大党，由于该党在退休改革等方面与马克龙有相近的理念，未来或可与马克龙的政府在通过某些法案时达成妥协。

马克龙吸左吞右，打破僵化体制，竞选总统大获成功，然而在其战略主导下，法国政坛传统左右两大党被彻底边缘化，结果让两个极端力量壮大。如果说，梅郎雄领导的左翼联盟会成为议会第一大反对党不出所料，勒庞领导的极右翼这次在立法选举中大有斩获却让之前公布的各种民调扑空。

传统上，勒庞的极右翼因其没有联盟，再加上受限于多数制，虽然在总统大选时可以挺进二轮，在立法大选时往往成绩不佳，除去1987年立法选举时因短暂实行比例制，极右翼首次组建党团外，该党此前从未在议会获得足以组团的席位，组建党团，至少15席，这一次，国民联盟获得的席位预计下限为60席，上限可达100，组团绰绰有余，成为议会第三大党。法国因之有评论以“海啸”来形容极右翼的突破。

马克龙在第一轮立法大选结束后预感形势不妙，呼吁选民为了“国家的最高利益”在第二轮投票时给他一个“明确而坚实的多数”，但没有激起民众的强烈呼应，这被认为应归咎于他第二次当选后陷于一种“不作为的静止”状态，最有说服力的证据是弃权率，第一轮弃权率高达52.8%，第二轮更高达54%。左冲右突，欣赏“革命”的马克龙，五年前立法大选时一举获得350席，五年后，绝对多数“融化如雪”。

刚刚组阁不久的新政府就这样被削弱，新内阁中数位部长在竞选时被击败，将根据规定离开部长岗位。马克龙总统和总理将去哪里寻找议会多数？如果没有绝对多数，就不可能在议会通过法案。根据马克龙计划，新政府有关强化民众购买力的法案应于8月份提交国民议会讨论，这将是马克龙五年任期面临的第一个严峻考验。

而本次立法大选对法国社会未来产生的影响，目前实难预料。