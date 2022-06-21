为何约翰逊“比德法意积极、比美国卖力”支持乌克兰对抗普京？

来源：香港01

作者：杭子牙

乌克兰总统泽连斯基最近在基辅接见了两批要客：一批为德国总理朔尔茨、法国总统马克龙、意大利总理德拉吉和罗马尼亚总统约翰尼斯；另一批只有一人，是英国首相约翰逊。

约翰逊不和德、法、意、罗马尼亚等欧洲“伙伴”一起访问，折射出在乌克兰战争问题上，英国态度和欧洲大陆主要国家之间存在明显差距。

德法意罗等四国领导人在访问基辅期间，虽然也承诺会继续给乌克兰以军事或经济支持，但是，包括乌克兰人在内，几乎所有人都知道，这四个国家联手访乌，与其说是展示对乌克兰支持，倒不如说是想当面深入了解一下泽连斯基政府的态度，劝降泽连斯基政府。

最起码，这四国都不想战争扩大化和长期化，都不会支持乌克兰想拿回全部被占领领土的想法。最好是泽连斯基能给普京一个台阶下，好尽快结束这场战争。

欧洲国家的这个态度不仅可以从这些领导人最近以来的言论得知，还可以从包括泽连斯基在内的乌克兰高官的公开抱怨得知，从后来访问基辅的约翰逊的说法中我们也可以得知一二。

所以，别看泽连斯基在接待四国领导人访问时风光无限，居于“C位”，在他心里，看到这四国领导人来访，其实有“一万头原产南美的某种怪兽飘过”，和接待约翰逊时的热情相比，根本不可同日而语。

当然，约翰逊在访问基辅期间承诺给乌克兰提供的帮助，也绝非德法意罗等四国领导人可比。我们可以对比一下这之间有多大差距：

德法意罗等四国领导人访问基辅期间，德国表示与美国、英国已达成一致，将向乌克兰提供多管火箭发射系统；法国表示将加强对乌军事支持，未来数周内将就提供更多“凯撒”自走炮做出决定；意大利总理表示，将努力确保乌克兰粮食运输、避免粮食危机；罗马尼亚将在边境设立人道主义中心，通过康斯坦察港和多瑙河港口协助转运乌克兰粮食。四国还表示支持给予乌克兰欧盟候选国地位。

而约翰逊在访问基辅期间一口气就给出了四条承诺：首先，他认为西方必须向乌克兰提供所有必要的武器、弹药、装备和训练，其中仅英国自己就计划每四个月为乌克兰训练大约1万名士兵。其次，他承诺通过财政援助帮助乌克兰维持政府机构稳定，帮助乌克兰政府维护社会基础设施、支付工资和养老金，并为被毁建筑物的重建提供资金。第三，为乌克兰食品特别是粮食的出口开发陆路运输路线，以维持乌克兰的收入。第四，英国及其盟国必须解除对乌克兰海港的封锁，帮助出口堆积在乌克兰各地仓库中的小麦和玉米。

对比一下这些承诺就可以发现，德法意罗等国答应提供的援助非常苍白，更多是在展现一种姿态，是迫于西方“政治正确”压力不得不这样做，而英国给出的承诺则涵盖了军事、财政、经济等各个领域，而且在每个领域的援助都非常有针对性，内容也非常充实。

不仅如此，访问后回国的约翰逊还专门在《泰晤士报》发文号召欧美盟友团结对抗俄罗斯侵略，为乌克兰打气，这是很少有的现象。约翰逊在文章中说，“现在时间是至关重要的因素。一切都取决于乌克兰能否加强保卫领土的能力，使其快过俄罗斯恢覆进攻的能力。我们的任务是争取让时间站在乌克兰一边。”

他在文中还针对俄罗斯与普京发起的侵略行动号召盟友的说，“想像一下普京的荣耀愿景即将实现。假设他可以自由地保留现在由俄军控制的乌克兰地区，如果他将这片被征服的土地和恐惧的人民吞并进俄罗斯，没有人愿意动一根手指，这会带来和平吗？世界会更安全吗？你会更安全吗？”

而且，约翰逊还是开战以来，唯一一位两次到访过基辅的欧洲主要国家领导人。相对而言，即便是战争的最大支持者美国，拜登还尚未访问过基辅，而且具白宫国安顾问沙利文所言，现阶段也不打算访问基辅。

面对同一场战争，同时都受到俄罗斯带来的安全威胁，相对而言，欧洲大陆受到的威胁比英国还更直接一点，为什么英国对战争态度，反而比德法意等欧洲大陆国家更坚决，甚至比美国更卖力呢？

经济是其中一个很重要的原因。德法意等不愿战争扩大化和长期化，是因为战争就在他们身边发生，战争带来的难民冲击，通货膨胀与能源危机，这几个月一直在不断冲击欧盟经济，其中对俄罗斯能源依赖度较高，又难以从战争中捞到任何好处的德法意首当其冲。

而已经脱欧的英国，则基本没有受到多大冲击，在金融和能源领域，得益于对俄罗斯的经济、金融制裁，英国甚至还从中受益。

第二个原因和英国对自身在欧美之间的定位有关。英国虽然是欧洲国家，和欧洲大陆的各种交往都特别紧密，但是在文化与政治心理上却和美国系出一脉，其国家利益也与美国高度绑定，更乐意扮演美国对欧洲大陆的牵制者角色。

而这场爆发在俄乌之间的战争，最大的受益人正是美国，最不想让战争现在停下来的也是美国。通过这场战争，美国成功削弱与孤立了俄罗斯这个战略对手，摧毁了欧洲本来就稀缺的战略自主能力，同时为本国军工复合体与能源商带来了大笔生意，在其战略目标尚未达成之前，即便德法意等欧洲国家迫于经济与通胀压力想尽快结束战争，美国也不可能同意就此结束战争。

但是，作为“老大”的美国，又不能事事直接出面对德法意等施加压力，因为那样就暴漏了西方之间存在的分歧，而且很可能在这些国家中产生逆反情绪，损害他们与美国的盟友关系，不符合拜登政府建立更紧密盟友关系的外交政策方向。所以，通过英国出面牵制欧洲并加大对乌克兰的持续援助就成了美国的需要，约翰逊也很乐意扮演这样的角色。

第三个原因和英国作为一个海权国家，在历史上一直和俄罗斯这个最大陆权国家存在的地缘冲突有关。在历史上的欧洲争霸年代，海权与陆权冲突一直是其中一对最主要的矛盾冲突，而作为欧洲最大海权国家的英国与最大陆权国家俄罗斯正是最大的对头，为俄罗斯向海洋扩张涉入本国利益范围，英俄之间曾多次爆发大规模战争。

如今，大英帝国的辉煌虽然早已不再，但是不能容忍像俄罗斯这样的陆权国家在欧洲扩张，已经成为英国欧洲决策的深层价值，一个想要复兴沙俄或恢复前苏联霸权的俄罗斯，绝对不在英国的容忍范围之内。即便英国已经不再做帝国梦想，继承了英国海权地位的美国也不能容忍这种事情发生。

所以，在持续削弱俄罗斯经济与军事实力，遏制俄罗斯向欧洲进行领土扩张上，英美的价值观与利益高度一致。它们虽然比其它欧洲国家和俄罗斯在地理距离上更远，但是支持乌克兰与俄罗斯对抗上，却比其它欧洲国家的意愿更强烈。至于此举会给乌克兰及欧洲主要国家带来什么影响，根本不在他们的资产负债表上。