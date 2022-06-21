法国极右翼微笑的面孔

来源：法广

作者：安德烈

民调对法国本次立法大选结果的预测，除了极右翼，大体还算准确：预测马克龙阵营得到相对多数的可能性极大，果然是相对多数，但没有预测到这是第五共和国的“最少多数”，总统的中间联盟只获得245席，远离过半数必需的289席，这给马克龙未来五年执政带来许多不确定因素。

民调预计梅郎雄领导的左翼联盟尽管雄心勃勃， 但要实现其大肆声张的“共治”可能性也不太大，结果大体如此，左翼联盟赢得的席位131席，加上海外省总共150席，但足以剥夺了马克龙阵营的绝对多数，成为国会第一大反对党。

民调估计传统右翼共和党下限50席，上限70席，最后实际获得61席，大体准确。现在该党被视为最有可能与马克龙阵营结盟形成议会绝对多数，但该党领导人指责马克龙是目前极右翼壮大的始作俑者，因此不会加盟，但会做“建设性的反对派”，一些政治分析人士怀疑该党立场会渐渐有所转变。

民调看走眼的是极右翼的国民联盟，预测极右翼会有突破，至少能达到组建党团所需的15席，上限50席，但没想到，国民联盟一举拿下89席! 法国媒体以“始料未及”，甚至以“海啸”来形容极右翼破天荒的突破。

现任国民联盟主席是玛琳娜·勒庞，她的父亲老勒庞是国民联盟的前身——国民阵线的创始人。老勒庞时期，极右翼与反犹、仇外、反移民等列，几乎难登大雅之堂。2002年，希拉克第二次竞选总统进入第二轮，老勒庞也破天荒进入第二轮，希拉克可以名正言顺拒绝与老勒庞电视辩论，理由是共和派不屑与极端分子为伍，法国舆论也视之为正常，媒体也很少接待老勒庞。

老勒庞苦心经营国民阵线几十年，趁着1987年立法大选首次实施比例投票的机会，一举打进去35位议员。但是随之开启密特朗—希拉克左右共治，希拉克的政府在议会通过取缔比例投票的法案，理由同样是不能给予极右势力大举进入国会的机会。

2022年6月19日这次选举，照旧是对极右翼或少数党派很不利的多数制，极右翼照旧没有任何联盟，然而，玛琳娜·勒庞率领的国民联盟一举获得89个议席，超过其父亲在比例制背景下获得席位的两倍半！

民调机构哈里斯互动研究所的让-丹尼尔·列维（Jean-Daniel Lévy）指出：她的极右翼政党在周日的法国议会选举中打破了玻璃天花板，成为领先的反对党，因为左翼联盟中最大的党法兰西不屈服也只有72席。该党似乎获得了它一直以来所缺乏的合法地位。

法国政治学家加缪（Jean-Yves Camus）总结说：“这是一种流星式的崛起，国民联盟不仅在传统上对它有利的地区，如法国的北部和东南部，而且在‘巴黎的一些郊区’或 ‘去工业化、被遗忘的省份’获得了立足点。”

国民联盟给人造成的感觉似乎只有它才真正扎根于地方，只有它才是法国深处深受社会断裂之苦的阶层的代言人。

国民联盟这次取得如此多的议席，玛琳娜·勒庞称她“第一个感到吃惊”，她露出了该党习惯的但在竞选期间谨慎使用的一套蛊惑性的语言：“我惊喜，我的同胞们并不希望移民、治安恶化以及伊斯兰问题在国民议会消失！”

玛琳娜·勒庞为她的极右翼政党“正常化”下了功夫。在意识形态方面，她摆脱了其父反犹太主义的过激行为，试图至少从表面上改变排外、反犹的党的形象，包括改变其名称，在她的演讲中，移民和安全仍然是离不开的“法宝”，但加入了民众关心的比如增加购买力一类社会问题。

就这样，她打破了法国几十年来民主党人联合阻挡极右翼的 “共和阵线”！法国国家科学研究中心（CNRS）的国家经济计划专家吉尔·伊瓦尔迪（Gilles Ivaldi）的解释是：勒庞竞选策略“谨慎和隐蔽，却不失时机大谈特谈法国人关注的‘购买力’”，他认为，极右翼“去妖魔化战略从未取得如此效果”，国民联盟的一些骨干也“成功地在当地扎根”。

加缪指出，还有一个原因是，一部分基层民众将马克龙视为“全球化主义”的罪魁祸首，他们认为自己是全球化最大的受害者。Steven Forti撰文指出，这一极右翼合法化现象应该从欧洲层面去分析。

令人震惊的是，“极右翼今天已经实现了第一个目标：它已经变得正常化和非边缘化，它至少部分地赢得了文化战役，它正在使公共辩论极右化……。”