关键十字路口上 中美“护栏”何在？

来源：香港《明报》

作者：欧阳五

近期中美高层“文武会”接连举行。中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪用“处在关键十字路口”形容中美关系，其敦促美方易辙之意，一目了然。另厢，美方则屡提为中美关系加“护栏”之论。就此而言，中美对当前双边关系的张力实有共同感知，然而“护栏”何在，尚待提出者的认知转变。

美遏华操作 涵盖三方面

今年香格里拉对话会之后，美国印太战略将向具象化不断推进。从试图改变中国，转向积极改变中国的外部环境，美国遏华新战略思路已属昭然，其实际操作则涵盖至少三方面。

第一，拉拢盟友，排挤中国。这点在拜登上月的亚洲行中尤为显扬，而本月底的G7（七国集团）峰会上，美国已放风将提出全球基建倡议制衡中国。

第二，在涉台问题上“切香肠”，升级“以台制华”力度。放宽美台官方交往约束、高调提升对台售武规模和性能、助台拓展所谓“国际空间”、炒作所谓台湾海峡“国际水域”论等，甚至总统公然在涉台问题上“失言”，显示美国“玩火”挑衅之态。

第三，借俄乌战争抹黑中国形象。其实，世界上大多数国家并未加入“反俄联盟”，而是秉持如中国之中立促和态度。不过美国却炮制所谓“中俄轴心论”，又故意将主权国家乌克兰与无主权的台湾相提并论，混淆是非，打压中国。

综上可见，美国提“护栏论”之同时，却在现实中“破栏”。那么美国为何口是心非？原因不外乎美国对华战略认知偏差。美国似乎认为，既可从台湾、南中国海、军事同盟等多个领域实施遏华，又可凭舆论宣示“不寻求新冷战”等“缓和”口脗，避免引发中国重大反制。

护栏必是筑于基石上 不可能无根

看来，美国确乎担心中美“擦枪走火”，但却贪心于“既要又要”，罔顾触碰中国底线的根本风险，是无从通过口舌化解的。美国如真心为中美“护栏”，应从行为上停止对中国的“踩线”，做到言行一致。

美官方近日提“护栏”者，还包括驻华大使伯恩斯。值得一提的是，伯恩斯日前乘坐中国“复兴号”高铁南下武汉。在武汉大学期间，伯恩斯收获了武大学生赠送的中式折扇，上面用毛笔书写“和”字，意味深长。南宋大儒朱熹注“和”曰：和者，无乖戾之心。对中国人而言，“和”字一方面讲究尊重不同之诚意，拒绝口是心非；另一方面，中国文化重“和”，以和为贵，却不是无原则片面追求“和”，更不是为和而和，而是有其礼法底线。因此，中美关系若以“和”为“护栏”，必是筑建在基石之上的“栏”，而不可能是无根的空中之“栏”。

筑牢中美关系基石，则“护栏”自然能立起。中美未来不乏竞争，但当下的全球秩序需要中美合力迎接挑战。美国已刷新了40年来通胀的最高纪录，不少国际经济分析机构发出了美国出现滞涨，甚至再次陷入经济危机的预警，其对全球经济金融体系的影响已迫在眉睫。诸如粮食危机、环境问题、公共健康等，更有待中美合作。就此而言，中美加“护栏”，也是为全球加“护栏”。